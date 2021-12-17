سعى قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم الأخيرة إلى إنقاذ الشراكة الشرقية مع اوكرانيا وجورجيا ومولدافيا وارمينيا واذربيجان وهي خمس جمهوريات سوفييتية سابقة تواجه محاولات زعزعة استقرار تتهم موسكو بالوقوف وراءها، وتشهد انقسامات.

وقال مسؤول أوروبي كبير «الوقت مناسب جدا لهذه القمة لان هذه الدول تشهد فترة معقدة بسبب ضغوط روسيا وخلافات داخلية».

لكن القمة لم تخلو من الاستياء، لأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه قبول طلبات انضمام اوكرانيا وجورجيا ومولدافيا.

وقال وزير أوروبي لوكالة فرانس برس «لا يمكننا القيام بشيء. بعض الدول الأعضاء تدفع في اتجاه قبول جورجيا وأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي لكن بالنسبة لآخرين فإن هذا الأمر غير ممكن».

وأجرى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال محادثات واستقبل قادة أرمينيا واذربيجان لمحاولة «تهدئة التوتر» بعد حرب قصيرة لكن دامية وقعت بينهما في خريف 2020 من أجل السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ موقعة 6500 قتيل.

في ختام هذا اللقاء شجعهما ميشال على استعادة الثقة والسعي الى «اتفاق سلام شامل». وقال الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف «علينا طي صفحة الاعمال العدائية».

والشراكة الشرقية التي أطلقت عام 2008 تواجه صعوبات. فقد علق الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مشاركة بيلاروسيا في يونيو 2021، وأرمينيا واذربيجان في نزاع، وجورجيا تشهد أزمة سياسية وأوكرانيا مهددة بتدخل عسكري روسي جديد ومولدافيا تشهد توترا اقتصاديا بسبب رفع أسعار الغاز الروسي وسياسيا مع دعم موسكو لمنطقة ترانسنيستريا الانفصالية.

وأقر المسؤول الأوروبي الكبير بأن «الزعزعة الدائمة للاستقرار في العديد من مناطق الشراكة يثير قلقا شديدا لانه يهدد السلام والاستقرار في المنطقة».

وصعد الاتحاد لهجته حيال موسكو وندد باستخدام أسعار الغاز أو تدفق المهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروسيا كورقة ضغط، وفرض عقوبات لكنها «لا تشكل شيئا بالنسبة لفلاديمير بوتين الذي لا يتعامل إلا مع الأميركيين في أسس أمن أوروبا» كما تابع الوزير الأوروبي.

يريد الرئيس الروسي تحييد الجمهوريات السوفييتية السابقة الواقعة على حدود الاتحاد الأوروبي وتركيا، عبر معارضته انضمامها الى حلف شمال الاطلسي «الناتو» والاتحاد الاوروبي.

ويرفض الأوروبيون حق الفيتو هذا، لكن لا أحد يتحدث عن انضمام أوكرانيا وجورجيا الى حلف الأطلسي ولا إلى الاتحاد الأوروبي كما قال عدة ديبلوماسيين ومسؤولين أوروبيين لوكالة فرانس برس.

وذكر الناطق باسم جوزيب بورييل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، ان «الانضمام يشمل دول البلقان الغربي وليس مجموعة دول الشراكة».

وأوضح بيتر ستانو «نحن مدركون لتطلعات هذه الدول لكننا نعمل على أساس اتفاقات الشراكة» الموقعة في 2014 مع كييڤ وتبيليسي وشيسيناو.

وقال المسؤول الأوروبي الكبير «نقدم لهذه الدول شراكة مصممة خصيصا لها. تقوم على إعطاء المزيد لأولئك الذين يريدون فعل المزيد».

وأضاف «خطة استثمار بقيمة 2،3 مليار يورو وقادرة على جمع 17 مليار يورو تم إعدادها في يوليو لإعادة إطلاق الشراكة. وسيعتمد توزيعها على الإصلاحات المطلوبة وجدوى المشاريع المقدمة».

لكن خيبة الأمل تسود لدى دول الشراكة لأن تصريحات الدعم لم تتبعها أفعال. فقد اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المانيا بمنع تسليم بلاده أسلحة دفاعية ضد هجوم محتمل لروسيا.

وقال زيلينسكي «في بعض العواصم، لايزال الخوف هو الذي يسيطر».

وقال ممثل إحدى الدول الأعضاء لوكالة فرانس برس «على الاتحاد الأوروبي أن يضبط أفعاله وردود فعله بشكل جيد حتى لا يعطي روسيا ذريعة للانتقال الى الأفعال».

وأكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي «نحن مستعدون للتحرك لكننا لا نريد المساهمة في تدهور الوضع».