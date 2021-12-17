بعد التجارة والتعاون، تعتمد تركيا على طائراتها المسيرة «درونز» لتعزيز علاقاتها في مجال الدفاع مع القادة الأفارقة المدعوين اليوم وغدا إلى اسطنبول.

وبعد شهرين على انعقاد المنتدى الاقتصادي حول افريقيا المتمحور حول الاستثمارات والتبادلات، يستعد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لاستقبال نحو أربعين مسؤولا افريقيا بينهم 13 رئيس دولة ورئيسا حكومة، بحسب وزارة الخارجية التركية.

وسيركز اللقاء الجديد على مسائل الأمن في وقت تروج تركيا لمعداتها العسكرية بأسعار أقل وبشروط مرنة أكثر أمام الدول الافريقية.

وتمتلك أنقرة أصلا قاعدة عسكرية في الصومال، فيما تسلمت تونس والمغرب أولى مقاتلاتها التركية من دون طيار في سبتمبر.

وأعربت أنغولا أيضا عن اهتمامها بالطائرات دون طيار التركية خلال زيارة اردوغان الرسمية الأولى إليها في أكتوبر.

ووقعت تركيا أيضا عقد تعاون عسكري في أغسطس مع رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد الذي يخوض حربا مع متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي.

ولاحظ الباحث في العلاقات الدولية في جامعة جنوى في ايطاليا فيديريكو دونيلي أن «مجال الدفاع أصبح أحد الأصول الجديدة: تركيا طورته كثيرا، خصوصا الطائرات من دون طيار».

وقال في حديث لوكالة فرانس برس إن أنقرة «لا تقدم معدات فقط، بل تقدم تدريبات أيضا مثلما تفعل في الصومال مثلا».

وأصبح نموذج الطائرة المسيرة من طراز «تي بي 2» لشركة بايركتار الخاصة الأكثر مطلوبا بعد النجاحات التي حققها في السنوات الأخيرة في ليبيا وأذربيجان.

وقال أردوغان مرحبا بعد جولته في أنغولا ونيجيريا وتوغو هذا الخريف، «أينما ذهبت في افريقيا، الجميع يتحدث معي عن الطائرات من دون طيار».

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أن تركيا واثيوبيا دولتان «سياديتان» وتتمتعان بصلاحية إبرام عقود بنفسهما.

ولا تفصل الإحصاءات الرسمية التركية مبيعات المعدات العسكرية، بل تظهر فقط كمياتها شهريا، ما أظهر ارتفاعا ملحوظا في المبيعات العام الماضي.

وبلغت قيمة صادرات وسائل الدفاع والطيران التركية إلى إثيوبيا 94.6 مليون دولار بين يناير ونوفمبر، مقارنة بنحو 235 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وتشير الأرقام التي قدمتها جمعية المستوردين الأتراك إلى ارتفاع مشابه بالمبيعات إلى أنغولا وتشاد والمغرب.

ولوحظت الطائرات التركية من دون طيار لأول مرة في العام 2019 بعد أن وقعت أنقرة اتفاقيتي دفاع مع الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

واستخدمت طرابلس فيما بعد الأجهزة في منطقة الصراع، ما أدى إلى كبح تقدم المتمردين من الشرق ومهد الطريق لانتقال تدريجي إلى عملية انتخابية.

وواصلت تركيا ترسيخ سمعة طائراتها من دون طيار العام الماضي من خلال مساعدة أذربيجان على استعادة السيطرة على معظم الأراضي التي فقدها الانفصاليون الأرمن منذ ثلاثة عقود تقريبا.

ويقول فيديريكو دونيلي «تتمتع تركيا الآن مع طائراتها من دون طيار بمزايا أكثر عندما يتعلق الأمر بالتفاوض مع الدول الأخرى».

وفي حديث مع وكالة فرانس برس، يقول رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الدولية التركي نيل أولباك «نولي اهمية لمجال الدفاع ولعلاقاتنا مع افريقيا»، علما أن المجلس نظم المنتدى الاقتصادي حول افريقيا في أكتوبر.

غير أن «حصر هذا القطاع ببيع الأسلحة أو الصواريخ أو البنادق أو الدبابات سيكون خطأ»، مستشهدا بمثال المركبات التركية لإزالة الألغام في توغو والتي تعد أيضا جزء من قطاع الدفاع.

ويشدد دونيلي على خطة تحديث الجيش التوغولي المنفذة بدعم من تركيا التي توفر التدريب والعربات المدرعة بالإضافة إلى الأسلحة والمعدات الأخرى.

وسعت تركيا تدريجيا إلى بسط سيطرتها في أفريقيا بشبكة من 37 مكتبا عسكريا في القارة لدعم هدف الرئيس أردوغان المتمثل في زيادة حجم التجارة السنوية مع القارة بثلاثة أضعاف، إلى 75 مليار دولار في السنوات المقبلة.