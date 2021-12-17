في معضلة بين المستحيل والأسوأ، يتساءل المجتمع الدولي عن طرق مكافحة التهديد الارهابي في أفغانستان، وخصوصا فرع تنظيم داعش في هذا البلد، لكن من دون أن يرضخ لفكرة التعاون مع طالبان.

فمن جهة، هناك إمارة أفغانستان الإسلامية التي مازالت قريبة من القاعدة، ومن جهة أخرى تنظيم داعش-ولاية خراسان الذي كثف هجماته ويحلم بتوجيه ضربات خارج حدوده.

بعد انسحابهم الفوضوي من أفغانستان بعد حرب استمرت 20 عاما وكانت مكلفة وغير مجدية، فإن الأميركيين «وضعوا أنفسهم في وضع صعب» كما يأسف كولن كلارك المدير الاستراتيجي لمركز صوفان، وهو مؤسسة فكرية مستقلة مقرها نيويورك.

وقال لوكالة فرانس برس «إنهم يأملون أن ترسي طالبان الاستقرار في أفغانستان. لكن كيف يمكنهم التعامل معهم بشكل منتظم، بعدما رفضوا قطع العلاقات مع تنظيم القاعدة؟».

بعد عشرين عاما على هجمات 11 سبتمبر 2001 التي دبرت من أفغانستان وبعد عامين على انتهاء «الخلافة» التي أعلنها تنظيم داعش في العراق وسورية، عاد شبح ظهور ملاذ ارهابي جديد ليلقي بثقله.

في اكتوبر اعتبر مساعد وزير الدفاع الأميركي كولن كال أن تنظيم داعش-ولاية خراسان يمكن أن يضرب الولايات المتحدة في غضون ستة أشهر. وأضاف أن تنظيم القاعدة قد يحتاج ما بين ستة أشهر وسنتين.

عبء

تعليقا على هذه التصريحات، ذكرت ليزا كورتيس من مركز الأمن الأميركي الجديد بأن ثلثي أعضاء الحكومة الأفغانية هم أفراد مستهدفون بعقوبات بسبب الإرهاب.

في 2011، وضع الأميركيون مكافأة بقيمة خمسة ملايين دولار لمن يعثر على خليل حقاني الذي يشغل حاليا منصب وزير اللاجئين في حكومة طالبان. هو مسؤول بارز في شبكة حقاني التي أسسها شقيقه جلال الدين حقاني، وهي مكون أساسي في نظام كابول.

تقول الخبيرة، إن التوصل إلى تفاهم معهم أمر لا يعقل. وأوضحت أن «فكرة مساعدة طالبان على تعزيز قوتها لمحاربة تنظيم داعش-ولاية خراسان هي حسابات قصيرة النظر وسترتد في النهاية على الولايات المتحدة».

في المقابل، تدعو أمينة خان من معهد الدراسات الاستراتيجية في إسلام أباد إلى مساعدة إنسانية منسقة لتخفيف العبء عن طالبان وإفساح المجال أمامهم لمحاربة تنظيم داعش.

وقالت لوكالة فرانس برس «كيف نتوقع من طالبان أن تكون قادرة على الحكم وأن تحقق الاستقرار وتقيم أفغانستان آمنة لا تشكل تهديدا لجيرانها؟، ليس لديهم جيش ولا شرطة، هي جماعة مسلحة غارقة بادارة الحكم والأزمة الاقتصادية والإنسانية».

لكن الاعتراف الدولي ليس مطروحا على جدول الأعمال. تقول ليزا كورتيس «نعم، العدو هو تنظيم داعش-ولاية خراسان. نعم طالبان تقاتل تنظيم داعش-ولاية خراسان. ممتاز، فلنتركهم يتقاتلون». تضيف «لسنا مضطرين للاختيار» بين خطرين، داعية الى محاولة التأثير على سلوك طالبان والتوصل إلى موقف مشترك مع الأوروبيين والدول المجاورة وبعض القوى الإقليمية مثل الهند وباكستان.

«عيون وآذان»

ذلك خصوصا أن تنظيم داعش والقاعدة لديهما مع فروعهما التي لا تحصى في إفريقيا والشرق الأوسط، مزيد من الملاذات والمناطق الخاضعة لسيطرتهما أكثر مما كانت عليه في عام 2001.

وقال هانس-جاكوب شندلر الخبير السابق في الأمم المتحدة الذي أصبح مديرا لمركز الأبحاث «مشروع مكافحة التطرف»، «ليس بالضرورة ان تكون هناك بنية تحتية للارهاب في أفغانستان لكي تعتبر البلاد مشكلة كبيرة».

تسمح الانترنت للجماعات المسلحة بالاستعداد عن بعد كما ان أزمة اللاجئين تمنحهم الفرصة لكي يتسلل مسلحوهم. واعتبر الخبير الالماني «إنهم بحاجة إلى مكان آمن للتخطيط والتمويل والتنظيم. أفغانستان الآن مكان آمن». وأضاف أن «الهدف الأساسي الآن يجب أن يكون إيجاد عيون وآذان على الأرض» علما «اننا تخلينا جميعا عن شبكاتنا (الاستخباراتية) التي وقعت في أيدي طالبان».

خلال هذا الوقت، تماطل المجموعة الدولية. واعتبر بافل فيلغنهاور الخبير الروسي في قضايا الدفاع والمقرب من المعارضة أن حتى روسيا ليس لديها نهج استراتيجي واضح.

وقال إن موسكو «لم تعد تهتم بما يحدث في أفغانستان طالما ان ذلك لا ينذر بعدم استقرار في آسيا الوسطى ما بعد الحقبة السوفياتية». لكن الى جانب الأميركيين، فان افغانستان تهم الجميع. لكن «لا أحد يريد العمل مع أي شخص والجميع يجلسون ويترقبون ما يحصل».