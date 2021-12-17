عندما تولى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد منصبه في 2018 كان اقتصاد إثيوبيا صاحب واحد من أسرع معدلات النمو في العالم. وأثارت تعهدات أبي بفتح واحد من آخر الأسواق البكر في أفريقيا حماسة المستثمرين.

غير أن حربا على مدار عام بين الحكومة ومتمردين من إقليم تيغراي الشمالي أفسدت خطط الحكومة لتحديث الاقتصاد ودفعت بعض المستثمرين الأجانب للابتعاد.

فالمجاعة تتفشى في بعض أنحاء إقليم تيغراي كما انخفضت قيمة العملة الإثيوبية وتجاوز التضخم السنوي 35%.

وقال كيفن دالي من شركة أبردن للاستثمار في لندن «إثيوبيا لا تصلح للاستثمار في الوقت الحالي. فالوضع السياسي في غاية الهشاشة وهناك نقص في المعلومات وفي الوضوح فيما يتعلق بالاقتصاد والكيفية التي ستحل بها المشاكل».

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير عن توقعاته الاقتصادية العالمية نشر في أكتوبر إن الاقتصاد الإثيوبي بسبيله للنمو بنسبة 2% فقط هذا العام بعد أن كان ينمو بما يفوق 10% قبل جائحة كورونا.

ولم يشمل التقرير توقعات النمو للفترة من 2022 إلى 2026 استنادا إلى «درجة عالية بصورة غير عادية من الضبابية».

وزير الدولة للمالية أيوب تكالين تولينا اتهم وسائل الإعلام الغربية بالمبالغة في تداعيات الحرب.

وقال لقناة دي.دي التلفزيونية الهندية الشهر الماضي إن الحكومة تتوقع نموا بنسبة 8.7% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2022. وأضاف «إثيوبيا بلد قوي جدا ونحن نتحدث عن صراع في جزء واحد من البلاد لكن بقية البلاد في حالة ازدهار».

ولا يتفق الكل مع هذا الرأي.

فقد دمر القتال محاصيل في أقاليم زراعية غنية منها مساحة كبيرة من الأراضي المتنازع عليها بين إقليم تيغراي وإقليم أمهرا المجاور بينما تضررت محاصيل بسبب الجفاف والجراد.

وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 9.4 ملايين فرد يحتاجون إلى مساعدات غذائية في ثلاثة أقاليم تأثرت بالحرب.

وبعيدا عن القتال أضر التضخم بالفقراء في العاصمة أديس أبابا.

في أحد الأسواق المكشوفة أبدى ليجيس ياداتا أسفه لأن سعر حبوب التيف وهو نوع من الحبوب الأساسية بلغ نحو 50 بيرا إثيوبيا تقريبا للكيلوغرام بزيادة 25% على سعرها قبل عام. ويمثل هذا المبلغ ثلث دخله اليومي في أعمال متقطعة يكلف بها من وقت لآخر في مجال البناء. وقال «ليس لدينا ما يكفي من الطعام. دفع الإيجار بفوق قدراتنا. الحياة في غاية الصعوبة».

جرارات مفقودة

أدى القتال إلى إغلاق كثير من الشركات العاملة في تيغراي. كما استهدفت السلطات شركات إثيوبية يشتبه أنها تعمل مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وهي الحزب المسيطر على معظم الإقليم.

وقال فرانز فان شيك الرئيس التنفيذي لشركة أفريكا أسيت فاينانس كومباني ومقرها نيويورك إن شركة تابعة لشركته تتخصص في تأجير المعدات فقدت معدات زراعية قيمتها قرابة مليون دولار في الحرب. وأظهرت وسائل تحديد الموقع أن جرارات شركة إثيو ليس تحركت في اتجاه الحدود مع السودان قبل فقدان الاتصال بها.

وقال إن الحكومة المركزية تولت بعد ذلك إدارة الجمعية التعاونية الزراعية التي تستأجر المعدات. وتم تجميد حساباتها المصرفية وحل مجلسها وتنصيب قيادة مؤقتة ليست على دراية بنشاطها.

وأضر الصراع أيضا بشركات خارج منطقة الحرب.

فقد قالت شركة بي.في.إتش الأمريكية العملاقة للملبوسات إنها ستغلق وحدة تصنيع لها جنوبي أديس أبابا بعد أن أنهت الولايات المتحدة العمل بالإعفاء الجمركي الذي تتمتع به المنتجات الإثيوبية في الأسواق الأمريكية اعتبارا من أول يناير بسبب اتهامها بانتهاك حقوق الإنسان في تيغراي.

ضغوط

إثيوبيا واحدة من ثلاث دول أفريقية تقدمت بطلب لإعادة هيكلة ديونها بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين الذي يهدف لتخفيف دائم للأعباء عن الدول الفقيرة.

غير أن إعادة جدولة الدين الخارجي تسير ببطء. ولم تكشف الحكومة عن الحجم الإجمالي للديون التي قدرها البنك الدولي العام الماضي بمبلغ 28.4 مليار دولار.

ومنذ نشبت الحرب تدهور ما لدى إثيوبيا من سيولة بالنقد الأجنبي. وتوضح بيانات حكومية أن احتياطيات إثيوبيا تبلغ 2.4 مليار دولار أي ما يكفي لتغطية واردات شهرين وهو ما يقل عن حد الثلاثة أشهر المتعارف على أنه يوفر حماية كافية.

كما أضرت الحرب بقدرة إثيوبيا على تدبير تمويل إضافي من أسواق المال أو من دائنين آخرين وقفز العائد على سندات أصدرتها بمليار دولار متجاوزا 20% في الأشهر الأخيرة.

مستثمرون للأجل الطويل

قال باتريك هاينيش خبير الأسواق الناشئة في هيلابا بنك بألمانيا إنه رغم المخاطر فلا يزال بعض المستثمرين يعملون في السوق الإثيوبية الكبيرة والمتنامية.

وقالت شركة سيمنس جاميسا لصناعة مولدات الكهرباء من الرياح والمدرجة في أسبانيا إن أعمالها تسير كالمعتاد. وكانت الشركة اتفقت في يناير على بناء أول مشروع للكهرباء مع شركة كهرباء إثيوبيا.

وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني من العام الحالي إلى 1.9 مليار دولار من أقل من 750 مليونا في الربع الأول بفضل ترسية رخصة على كونسورتيوم بقيادة شركة سفاريكوم الكينية.

وقال هاينيش إن الاستثمار الأجنبي المباشر سيظل يوفر «شريان حياة ماليا» للحكومة وإن حاجة الحكومة للسيولة تمنح المستثمرين قوة أكبر في المساومة إذا ما تم خصخصة شركات أخرى مملوكة للدولة.