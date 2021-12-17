تستخدم بعض الأنظمة المهاجرين كـ «أسلحة» في حرب مقنعة ضد الاتحاد الأوروبي يعتبرها باحثون ومسؤولون أوروبيون «لعبة جيوسياسية» يشكل فيها اللاجئون بيادق أكثر فأكثر.

وقال فابريس ليغيري رئيس الوكالة الأوروبية المسؤولة عن تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي «فرونتكس» إن أحدث مثال حتى الآن مازال يتطور على الحدود بين بيلاروسيا وپولندا هو «عنف وكثافة لم نشهدهما من قبل في أي مكان وعلى أي حدود».

وأوضح خلال مؤتمر في هذا الشأن الأسبوع الماضي أن هذه الأزمة سبقتها «إشارات تحذيرية».

ومنذ إعادة انتخاب ألكسندر لوكاشينكو صيف 2020، أجرت «فرونتكس» أيضا عمليات محاكاة مع ليتوانيا ولاتفيا وپولندا لدرس مدى «ضعف» حدودها، مع اقتناع بأن الرئيس البيلاروسي «سيحاول استخدام الهجرة غير النظامية سلاحا جيوسياسيا»، حسب رئيس فرونتكس.

بعد ذلك بعام تدفقت أول «موجة من المهاجرين» القادمين من بيلاورس على ليتوانيا، حيث وصلوا إلى العاصمة مينسك برحلات جاءت من بغداد خصوصا.

وقال ليغيري إنه في الأسبوع الأول من يوليو «دخل عدد من المهاجرين أكبر من مجموع عددهم خلال الأشهر الستة السابقة» على هذه الحدود.

وأضاف أنه في سبتمبر، وصلت «موجات اصطناعية من الهجرة» منظمة «للعبة جيوسياسية» إلى پولندا وأدت إلى «تصعيد لعنف شبه عسكري».

وقال ليغيري آسفا إن عشرات المهاجرين يموتون في هذه «المنطقة العازلة المحصورة بين القوات البيلاروسية التي تمنعهم من العودة والقوات البولندية التي تمنعهم من الدخول».

واضاف أن «هذا يدل على أن بيلاروسيا تسعى للتسبب بضحايا من أجل ممارسة الضغط» والحصول على اعتراف دولي بنظامها.

وفي أحدث تلك الحالات أنقذ حرس حدود وجنود ورجال إطفاء پولنديون أربعة مهاجرين ضلوا طريقهم في مستنقع بمنطقة الحدود مع بيلاروسيا، وذلك في عملية استغرقت عدة ساعات.

وعثر حرس الحدود على المهاجرين وسط منطقة ذات تضاريس وعرة يصعب الوصول إليها، وذلك بمساعدة طائرة مسيرة تابعة للجيش، حسبما أعلن الحرس. واثنان منهما سوريان .

ورأى المحلل جان سيلفستر مونغرينييه الباحث المشارك في معهد توماس مور أن «هذا ما اعتدنا على أن نسميه الحرب المقنعة. نستخدم قوات بالوكالة حتى نتمكن من إنكار أننا منخرطون في صراع».

ويرى مؤلف كتاب «الجغرافيا السياسية لأوروبا» الذي نشر في 2020 «نشهد تحويل تدفق المهاجرين إلى ترسانة» مما يسمح «بتسجيل المكاسب مع البقاء دون عتبة اندلاع نزاع مفتوح».

في قضية الحرب «الهجينة» التي أطلقتها مينسك كما وصفها إيمانويل ماكرون، لم يكن لدى لوكاشينكو سوى «طلقة واحدة»، كما قال إيف باسكوو المتخصص في الجغرافيا السياسية للهجرة، لفرانس برس.

وهو يعتقد أن «استخدام قضية الهجرة قد يكون بالفعل موضع اهتمام بعض الأنظمة، ولكن استخدامه ليس بهذه السهولة»، مشيرا إلى أن «لوكاشينكو لم يحصل على اعتراف دولي وسيفكر مرتين في إذا ما كان يريد إعادة استخدام هذا السلاح».

ورأى إيف باسكوو أن هذه الأزمة أظهرت أن «قضية الهجرة حساسة جدا» في أوروبا.

وتستنكر الولايات المتحدة والغرب الأحكام التي تصدر ضد معارض النظام، داعية لوكاشينكو لوقف قمع المجتمع المدني. في حين يتهم الأخير الغرب بمحاولة الإطاحة بحكمه وزعزعة استقرار بلاده.