وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالا مشتركا إلى 8 وزراء بشأن تطبيق قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين.



وجاء السؤال الموجه الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس ووزير التربية د.علي المضف ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع ووزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون د. مشعان العتيبي.



ونص السؤال على ما يلي:



لما كان كبار السن جزءا مهما من المجتمع الكويتي، فقد صدر القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، ونص في مادة 4 منه على أنه «يعفى المسن المعوز من دفع مقابل استخدام وسائل النقل العام ورسوم تسجيل مركبته الخاصة، ومن أداء كل الرسوم مقابل الخدمات العامة، كما تعفى الأدوات والأجهزة التعويضية والمركبات المجهزة لكبار السن من الرسوم الجمركية».



لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:



1 - هل طبق نص المادة 4 من القانون رقم 18 لسنة 2016 المشار إليه في الجهات التابعة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالقرار أو القرارات الإدارية الصادرة في هذا الشأن، وإذا كانت الإجابة بالنفي فيرجى بيان سبب عدم تطبيق نص المادة المذكورة.

2 - ما هي الخدمات الأخرى التي تقدمها الجهات التابعة للمسنين؟