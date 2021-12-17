وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا الى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري نص على ما يلي:



أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021 عن تقديم وثيقة لتجديد الخطاب الديني حيث وافق عليها وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من وثيقة تجديد الخطاب الديني المشار إليها.

2- ما الإجراءات التي اتبعتها الوزارة في إعداد الوثيقة؟ وما أسباب تقديمها الآن؟



3- هل عرضت الوثيقة على هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من رأي الهيئة حول الوثيقة.