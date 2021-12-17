بيروت - بولين فاضل

يبدو الفنان أيمن زبيب راهنا في مرحلة مراجعة حسابات فنية تكفل سد الثغرات وتعبد الطريق أمام انطلاقة فنية جديدة تعوض الغياب وأكثر في قرارة نفسه وفي العلن، ويقول صراحة إنه كان يفترض أن يكون في موقع فني أفضل، لكن لم يؤخذ بيده كما يجب، فعانى المراوحة والغياب والتقصير في أكثر من جانب، لكن من الجهة المسؤولة عن عدم مده بالدعم؟ يؤثر أيمن التحفظ عن الإجابة ربما لعدم قطع الطريق أمام تعويض هذه الجهة مما اعترى مسيرته من خلل ونقص.



وفي إطار عملية مراجعة الحسابات، يعترف أيمن زبيب بالتعب من ان يكون وحده وأن يعود إليه أن يغني ويبحث عن الأغنيات الجديدة ويفكر بالسفر والحفلات واللوك و«السوشيال ميديا»، إضافة إلى عناء التفكير بالأهل بمسؤولياته تجاههم، يقول: أنا إنسان في النهاية وغير معقول أن أقوم بكل هذه الأشياء بمفردي، وحتى لو كنت أعتقد نفسي قويا و«قبضاي»، فإن معركتي خاسرة ما دمت أني أخوضها وحدي.



أيمن المنهك بأحماله الكثيرة يحتاج، كما يقول، إلى إدارة أعمال جيدة وفريق عمل من حوله يوجهه بالشكل الصحيح ويدرس معه خطواته، لاسيما أنه مدرك اليوم وأكثر من أي وقت مضى أن الخطأ ممنوع وكلفته باهظة عليه، ولعل إحدى الخلاصات التي خرج بها من مراجعة الحسابات هي أن تقصيره الكبير على صعيد «السوشيال ميديا» ما عاد يغتفر أو يمر في زمن التواصل الاجتماعي، فهو غير ملم على الإطلاق بالمنصات التواصلية ولا يجيد استخدامها حتى أنه يجهل عدد متابعيه على «انستغرام» مثلا، وفي وقت كان يعتقد سابقا ان «السوشيال ميديا» لن يكون لها تأثير كبير على الفن، إذ به يفاجأ لاحقا بمدى تأثيرها وتأثر الجمهور بها، فمن يملك عددا هائلا من المتابعين يعد نجما وشخصية عامة مؤثرة بغض النظر عن دقة مؤهلاته، لذا اختلط في رأيه الحابل بالنابل وضاع الجمهور بين صاحب الصوت الجميل والدخيل المتكئ فقط على قوة الحضور والتأثير على المواقع التواصلية.



ويقول أيمن زبيب، الذي حصل أخيرا على الإقامة الذهبية في دبي، إنه يشعر بالفخر والمسؤولية لنيله هذا الامتياز، وهو يتمنى في الفترة المقبلة ان يلتقي الجمهور السعودي والكويتي في حفلات بالمملكة العربية السعودية والكويت في موازاة الحفلات التي يحييها من حين لآخر في الإمارات.



وعما يمكن أن يطرحه مستقبلا من أغنيات جديدة، أكد ان في حوزته أغنيات من ألحان سليم سلامة وناصر الأسعد وسمير صفير وعصام كاريكا، لكنه لن يطرح أيا منها قبل اكتمال فريق العمل من حوله.



وعن أصدقائه من الوسط الفني، يلفت أيمن إلى أن الصديق الصدوق المقرب جدا منه هو فارس كرم، لاسيما ان بينهما ثقة متبادلة ونظرة واحدة إلى الكثير من الأمور، كذلك ثمة صداقة تربطه بكل من راغب علامة ووائل جسار، إضافة إلى فضل شاكر الذي يتواصل معه باستمرار ويتمنى لو أن كل متاعبه ومشاكله تزال عن كاهله قريبا.



وحول أكثر أغنية من أرشيفه يدندنها باستمرار، يقول أيمن إنها «بحبك والله» التي تخطى عمرها الأحد عشر عاما، ومع ذلك لايزال يرددها كلما شعر بضيق أو انفعال، علما بأنها أغنية يونانية في الأصل وقدمت بأكثر من لغة في العالم.