بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ببرقية تهنئة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشقيقة د. خالد بن محمد العطية، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشقيقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني الحكم في البلاد.



هذا، وأعرب الشيخ حمد جابر العلي في برقيته، عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لدولة قطر الشقيقة بدوام التقدم والازدهار، ولقواتها المسلحة بالرفعة والعزة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه وعلى شعب قطر الشقيق بالخير واليمن والبركات.