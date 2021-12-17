بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشقيقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني الحكم في البلاد.



منتهزا سموه هذه المناسبة العزيزة للاشادة بما حققته دولة قطر الشقيقة من إنجازات تنموية بارزة شملت مختلف الميادين والتي هي محل اعتزاز الجميع.



متمنيا سموه لسموه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشقيقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني الحكم في البلاد متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.



كما بعث سمو الشيخ صباح خالد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.