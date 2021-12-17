بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الملك جيغمي كکيسار نامغيل وانغتشوك ملك مملكة بوتان الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية ولمملكة بوتان وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى ج الملك جيغمي كکيسار نامغيل وانغتشوك ملك مملكة بوتان الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد ارئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.