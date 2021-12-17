عبدالعزيز الفضلي

تواصل وزارة التربية متمثلةً في قطاع التعليم العام استعداداتها لاختبارات الفترة الدراسية الاولى حيث خصصت مندوبين من المطبعة السرية ليتواجدوا في المناطق التعليمية لتسليم نواقص الاختبارات .



جاء ذلك في نشرة اصدرها وكيل التعليم العام اسامة السلطان وتلقت "الأنباء" نسخة منها والتي قال فيها " انه ضمانا لحسن سير لجان الامتحانات وتلافيا لأي تأخير في تسليم أوراق الأسئلة في أوقاتها المحددة ، فقد تقرر تكليف أعضاء (مندوبين) من المطبعة السرية الرئيسية - ديوان عام الوزارة بالتواجد في كل منطقة تعليمية وبالتحديد لدى مراقب الامتحانات وشؤون الطلبة لتسليم النواقص إن وجدت.



ويرجى إبلاغ مدراء ومديرات مدارس المرحلة الثانوية التابعة لكم بإرسال كتاب رسمي لمراقب الامتحانات وشؤون الطلبة يحدد فيه عدد النقص في أوراق الأسئلة والسبب في النقص ليتسنى توفيرها قبل بداية الامتحان.