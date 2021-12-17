تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة بنحو 2%، بعد أن ارتفعت خلال تداولات أمس بأكثر من دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 1.95% لتصل إلى 73.54 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 2% لتصل إلى 70.89 دولار للبرميل.

وأمس، ارتفع خام برنت 1.14 دولار، أو 1.5%، ليسجل عند التسوية 75.02 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الأميركي 1.51 دولار، أو 2.1%، ليسجل عند التسوية 72.38 دولار للبرميل.

ويشهد الطلب ارتفاعا في 2021 بعد انهياره العام الماضي. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء إن المنتجات التي توفرها المصافي، وهي مؤشر على الطلب، قفزت في الأسبوع الأخير إلى 23.2 مليون برميل يوميا.