استحوذت دول الخليج على 2.97% من الاستثمارات العالمية في سندات الخزينة الأميركية بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بحيازة 227.2 مليار دولار، احتلت بها المركز الـ12 بين كبار المستثمرين عالميا.

وبلغت حصة السعودية 51.3% من الاستثمارات الخليجية "116.5 مليار دولار"، تلتها الإمارات بـ23.3% "53 مليار دولار".

وثالثا جاءت الكويت بحصة تمثل 20.2% "46 مليار دولار"، وقطر بـ2.7% "6.2 مليار دولار".

خلفها عمان بحصة 2.2% من حيازة دول الخليج "5.1 مليار دولار"، وأخيرا البحرين 0.2% باستثمارات 410 ملايين دولار، وفقا لصحيفة الاقتصادية السعودية.

وتصدرت اليابان أكبر مستثمري العالم في سندات الخزينة الأميركية بحيازتها 1320.4 مليار دولار، ثانيا الصين 1065.4 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 579.8 مليار دولار، وأيرلندا 324.3 مليار دولار، ولوكسمبورغ 314.3 مليار دولار.

سادسا سويسرا 291.8 مليار دولار، ثم جزر الكايمان 257.7 مليار دولار، والبرازيل 247.7 مليار دولار، وتايوان 242.4 مليار دولار، وفرنسا 239.6 مليار دولار، ثم هونغ كونغ في المركز الـ11 بحيازة 233.4 مليار دولار.

وتراجعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزينة الأميركية بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، 6.3%، ما يعادل 7.8 مليار دولار، لتبلغ 116.5 مليار دولار "436.9 مليار ريال"، مقابل 124.3 مليار دولار "466.1 مليار ريال" بنهاية أيلول (سبتمبر) الذي سبقه.

وحافظت السعودية على المرتبة الـ17 عالميا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأميركية.

وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزينة الأميركية إلى 99.4 مليار دولار في سندات طويلة الأجل، تمثل 85 % من الإجمالي، فيما نحو 17.1 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 15% من الإجمالي.

وعلى أساس سنوي، تراجع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزينة الأميركية 13.2% "17.7 مليار دولار" بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2021، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2020 البالغ 134.2 مليار دولار.