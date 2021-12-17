يعد منح الموظفين رواتب تنافسية من أفضل الطرق لتحقيق أهداف الشركة وتنمية أعمالها، وفي حين قد يبدو ذلك غير منطقي بالنسبة للعديد من أصحاب الشركات، الذين قد يفكرون في أنهم كلما دفعوا رواتب أقل للموظفين، أمكنهم توفير أموال أكثر للشركة ونفقاتها.

لكن في الحقيقة هناك أسباب تدفع أصحاب الشركات لإعادة التفكير في هذا الأمر، ومنح الموظفين رواتب تنافسية.

6 أسباب تجعل الشركات تدفع رواتب تنافسية لموظفيها

1- الرواتب المنخفضة لا توفر الأموال

- تعد الرواتب المنخفضة أحد الأسباب الرئيسية للدوران الوظيفي، فعندما يشعر الموظفون بأنهم لا يحصلون على رواتب كافية، وأنه من الممكن أن يحصلوا على رواتب أعلى في أماكن أخرى، فمن المرجح أن يتركوا العمل.

- يكلف الدوران الوظيفي الشركات أموالاً ضخمة، وتتجاوز تكلفة تعيين موظفين جدد وتدريبهم المبلغ الذي توفره الشركات عندما تمنح موظفيها رواتب منخفضة.

2- الرواتب القليلة تعني إنتاجية منخفضة

- تؤثر الرواتب المنخفضة سلباً على الإنتاجية بعدة طرق، فعندما يحصل الموظفون على رواتب منخفضة فإنهم لا يبذلون قصارى جهدهم في العمل.

- علاوة على ذلك، فإن الرواتب المنخفضة إذا كانت تتسبب في ارتفاع معدل الدوران الوظيفي، فسيكون معظم موظفي الشركة من الموظفين الجدد الذين يحتاجون إلى تدريب، كما أن الموظف الذي يقضي معظم وقته في البحث عن وظيفة جديدة، لن يكرس وقتاً كافياً لوظيفته الحالية.

3- جذب أفضل المواهب

- يعرف الموظفون الجيدون أنهم يستحقون رواتب عالية، وبالتالي إذا لم تقدم لهم الشركة رواتب تنافسية، فإنهم سوف يذهبون للعمل لدى الشركات المنافسة التي تمنحهم رواتب أفضل.

4- تحسين إنتاجية الموظفين

- لا يجب النظر إلى الموظفين باعتبارهم نفقات، وإنما باعتبارهم أحد أصول الشركة، فإذا شعر الموظفون بالتقدير فسوف يقدمون أفضل ما لديهم في العمل، مما يصب في النهاية في مصلحة الشركة، وتعد الرواتب العالية من أفضل الطرق لإظهار التقدير للموظفين.

5- إفادة المجتمع

- عندما تمنح أي شركة موظفيها رواتب عالية، فسوف يصبح بإمكانهم إنفاق المزيد من الأموال، بما يحقق إيرادات للشركات العاملة في الصناعات الأخرى، وسيجلب ذلك في النهاية المزيد من الأعمال والأموال للشركة.

6- تحسين صحة الموظفين

- يكافح الموظفون الذين يحصلون على رواتب منخفضة لتغطية نفقاتهم، مما يؤثر سلباً على صحتهم، لأنهم لا يكونون قادرين على تحمل تكاليف الطعام الصحي، وفي حالة مرضهم، لا يكونون قادرين على تحمل تكاليف الطبيب والأدوية، مما يؤثر على صحتهم وإنتاجيتهم.

- ولأن الموظفين الأصحاء أكثر إنتاجية وكفاءة من غيرهم، فمن المهم أن تحرص الشركات على منح موظفيها رواتب عالية، لأن ذلك سيساعد على تحسين صحتهم وزيادة إنتاجيتهم، مما يفيد الشركة في النهاية.