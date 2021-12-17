أضافت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الخميس 34 شركة ومؤسسة صينية إلى قائمة سوداء تحظر الاستثمارات والصادرات بسبب انتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان، والإسهام في تطوير تكنولوجيا تقوض الأمن الوطني الأمريكي.

واتهمت وزارة التجارة الأمريكية الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية العسكرية و11 معهدا بحثيا تابعا لها باستخدام التقنية الحيوية لدعم استخدام أسلحة التحكم في الدماغ، ولم يشر البيان إلى مزيد من التفاصيل حول تلك الأسلحة.

كما قررت فرض عقوبات على 8 شركات تكنولوجية صينية من بينها "دي جيه أي" DJI المصنعة للدرون، ووجهت لها اتهامات بدعم استخدام تكنولوجيا المراقبة والمراقبة البيومترية ضد الأقليات العرقية والدينية.

وذكرت "جينا رايموندو" وزيرة التجارة الأمريكية في بيان، نقلته شبكة "سي إن بي سي": "يمكن للسعي العلمي للتكنولوجيا الحيوية والابتكار الطبي أن ينقذ الأرواح، لكن لسوء الحظ، تختار الصين استخدام هذه التقنيات للسيطرة على شعبها وقمعها لأفراد الأقليات العرقية والدينية".

ومن جانبها، وصفت السفارة الصينية في واشنطن الإجراءات بأنها حظر غير مبرر ينتهك قواعد التجارة الحرة، وشددت على أن بكين ستتخذ كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على مصالح الشركات ومعاهد الأبحاث الصينية.