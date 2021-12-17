يرى "جولدمان ساكس" أنه لا يمكن استبعاد إمكانية ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل في عام 2023، لأنه من المتوقع أن تكون إضافات المعروض بطيئة للغاية ولا تستطيع مواكبة الطلب القياسي.

وحسبما ذكرت "بلومبرج"، أوضح "داميان كورفالين" رئيس أبحاث الطاقة لدى البنك الأمريكي في مكالمة مع الصحفيين الجمعة أنه: على الرغم من أن التوقعات الأساسية للبنك لا تزال تشير إلى بقاء سعر خام برنت قرب 85 دولارًا في العام المقبل و2023، إلا أنه قد يصل إلى رقم مكون من ثلاثة أرقام عن طريق إما تكلفة أعلى بالنسبة لشركات التنقيب، أو نقص غير متوقع في المعروض يجبر الأسعار على الارتفاع.

وأضاف "كورفالين" قائلاً: هناك معروض غير كافٍ في مواجهة الطلب القوي، يجب أن ترتفع أسعار النفط لتغطية ارتفاع تكلفة رأس المال لتمويل المشروعات.

وأوضح أن الطلب حاليًا على كل شيء بما يشمل البنزين والديزل والبلاستيك عند مستوى قياسي، ومن المتوقع وصول الاستهلاك إلى مستويات أعلى جديدة في عامي 2022 و2023.

كما يرى البنك أن عمليات البيع الأخيرة مبالغ فيها بسبب مخاوف غير ضرورية بشأن القيود المتعلقة بمتغير "أوميكرون".