وقع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قانونًا برفع سقف الديون الفيدرالية، ما يجنب الولايات المتحدة أول تعثر عن سداد الديون.

وكان الكونجرس الأمريكي قد أقر رفع سقف الدين الفيدرالي بمقدار 2.5 تريليون دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع، ما يكفي لتغطية التزامات وزارة الخزانة حتى عام 2023.

وأقر مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 221 صوتًا مقابل رفض 209 أصوات، مع تصويت عضو واحد من الحزب الجمهوري لصالح رفع سقف الدين، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ على التشريع بأغلبية 50 صوتًا مقابل رفض 49 آخرين.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" قد حذرت من احتمالية الوصول للحد الأقصى للاقتراض بحلول منتصف الشهر الجاري في حال عدم رفع سقف الدين.