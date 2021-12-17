رفع المركزي الروسي معدل الفائدة 100 نقطة أساس لأعلى مستوى منذ 2017، في ظل زيادة التضخم بالتزامن مع تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة "كورونا".

وأوضح البنك في بيان سياسته النقدية الصادر الجمعة ونقلته وكالة "رويترز"، أنه رفع معدل الفائدة إلى 8.5% من 7.5%، مواصلاً بذلك سياسة التشديد النقدي التي بدأها في مارس حينما كان يبلغ معدل الفائدة 4.25%.

وذكر البنك أنه ربما يحتاج إلى تنفيذ مزيد من عمليات رفع الفائدة حتى يحقق مستهدفه للتضخم والبالغ 4%، إذ كان مؤشر أسعار المستهلكين سجل 8.4% في نوفمبر.

ومع ذلك يتوقع البنك عودة التضخم نحو مستوى يتراوح ما بين 4% و4.5% بحلول نهاية 2022.

واستقر الدولار أمام العملة الروسية مسجلاً 73.7692 روبل، في تمام الساعة 02:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.