ما يسعد قطر يسعدنا فعيدهم هو عيدنا وفي نفس اليوم تتزين الكويت بأعلام قطر وصور قادتها



أشاد سفيرنا لدى قطر حفيظ العجمي بالعلاقات التاريخية الوطيدة القائمة بين البلدين الشقيقين وبالإنجازات التي حققتها دولة قطر الشقيقة في شتى المجالات.



وقال السفير العجمي لـ (كونا) بمناسبة احتفالات قطر باليوم الوطني الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام إن العلاقات المتميزة أرسى دعائمها قادة البلدين الشقيقين على مر العقود الماضية، مؤكدا حرصهم على تعزيزها ودعمها وترسيخ أواصرها.



وتقدم بهذه المناسبة بأسمى آيات التهاني الى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأسرة الحاكمة الكريمة والى حكومة وشعب دولة قطر الشقيقة ناقلا تهاني الكويت حكومة وشعبا الى أشقائهم في قطر، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والرخاء.



وأضاف أن دولة قطر الشقيقة تحتفل بيومها الوطني المبارك بذكرى تولي مؤسسها الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني طيب الله ثراه الحكم والتي توافق الـ 18 من شهر ديسمبر من كل عام والذي يعد انطلاقة لتأسيس الدولة الحديثة فضلا عن اعتباره فرصة لتقييم الإنجازات التي حققتها قطر في جميع المجالات حتى أصبحت مثلا يحتذى به.



وذكر انه مع مواجهة العالم للأزمات الاقتصادية وجائحة (كورونا) استطاعت قطر الصمود في مواجهة هذه الجائحة وتداعياتها من الناحية الصحية والاقتصادية واصفا الجهود التي بذلتها قطر في احتواء الجائحة بأنها ممتازة وساعدت في تخفيف حدة الوباء وتداعياته.



وأشاد السفير العجمي بما تشهده قطر من إنجازات كبيرة تحققت في البنية التحتية وصولا الى عام 2022 «لنفرح جميعا بإقامة اكبر حدث رياضي وهو استضافة مونديال كأس العالم»، منوها بما أعلنته قطر عن جاهزية نحو 98%من منشآت البطولة التي ستقام في شتاء العام المقبل.



وتطرق الى النجاح الكبير الذي حققته قطر في تنظيم النسخة الأولى من نهائيات بطولة كأس العرب والذي عكس مدى الابداع الذي استطاعت أن تحققه في هذه البطولة التي كانت محط أنظار العالم وتقديره لحسن تنظيمها.



وقال إن العلاقات الكويتية - القطرية حافلة بالعلامات المضيئة على مدار تاريخها القديم والحديث، حيث وشائج القربى بين الشعبين اللذين تلاحما في السراء والضراء وتناغما على مسار مشرف في العلاقات الخليجية والعربية والدولية.



وأوضح ان العلاقات بين البلدين لا تتوقف عند حدود الجغرافيا والقرب والجوار بل تتسم بالخصوصية واندماج المصير وتنطلق من صلة القرابة والنسب ووحدة الأهداف المشتركة والتطور المستمر متجاوزة حدود المفاهيم الديبلوماسية.



وقال السفير العجمي «إننا نعمل على تعزيز اكثر للعلاقات السياسية والاقتصادية والتبادل التجاري والتعاون في مجالات مختلفة تعززها حكمة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اللذين وضعا لبنات تعزيز تلك العلاقات ودعمها بكافة المجالات بما يخدم أبناء الشعبين الشقيقين».



واستذكر السفير العجمي ببالغ العرفان والامتنان تدشين قطر محور طريق الأمير الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه تقديرا لمواقف سموه وجهوده التي تواصلت في لم الشمل الخليجي وواصلها من بعده صاحب السمو الأمير حفاظا على أمن المنطقة واستقرارها وتضامن دول مجلس التعاون والدول العربية.



وقال إن احتفالات قطر الشقيقة باليوم الوطني هو «احتفال لنا في الكويت كإخوة خليجيين تربطنا أواصر الأخوة الصادقة والمصير المشترك»، مضيفا ان «مشاركتنا في هذه المناسبة تعبير عما يكنه الشعب الكويتي للأشقاء في قطر من محبة وتقدير واعتزاز».



وشدد على أن «ما يسعد دولة قطر يسعدنا فعيدهم هو عيدنا وفي نفس اليوم تتزين الكويت بأعلام شقيقتها دولة قطر وصور قادتها الكرام».