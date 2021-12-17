القاهرة - هناء السيد



أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف م.خليفة الفريج حرص الكويت على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الربط الكهربائي القائم بين الدول العربية.



جاء ذلك في تصريح ادلى به الفريج رئيس الوفد المشارك في ختام أعمال الدورة (36) للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.



وشدد الفريج على ان الكويت تحرص على دعم المشاريع المشتركة والمبادرات الجديدة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤكدا انها تؤيد هذه المبادرات والاتفاقيات لاسيما انها «عضو فعال في موضوع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي».



وعن استفادة الكويت من هذا المجال، اوضح انه يتم التركيز على قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بشكل كبير في مجال الطاقة وتبادل الخبرات والدراسات المتقدمة بين الدول العربية.



وقال الفريج ان «هناك اتفاقا بين الدول العربية على اهمية التعاون ودعم الاتفاقيات التي تساند الدول في المجال الكهربائي».



وأشار الى ان الاجتماع ناقش عددا من المحاور الرئيسية في قطاع الكهرباء منها «السوق العربية المشتركة للكهرباء والاتفاقيات المعدة له» و«التعاون العربي مع التجمعات الاقليمية والدولية في هذا الشأن».



وتابع الفريج ان الاجتماع تناول كذلك «قضية تحويل الطاقة في الدول العربية» و«استخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه».



وضم وفد الكويت المشارك الى الاجتماع الوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية م.مطلق بورقبه ومدير إدارة التخطيط لقطاع محطات القوى الكهربائية م.أحمد الدوسري ومدير ادارة صيانة محطات التحويل الرئيسية نهار الظفيري ومدير ادارة التخطيط والمتابعة لشبكات النقل الكهربائية م.أحمد السميري.