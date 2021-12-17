ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن أحد أبرز رجال الأعمال في دولة الإمارات، رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة، بعد مسيرة حافلة بالعطاء.



ونعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم الذي توفى اليوم.

وقال بن راشد: "رحم الله أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع ، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها … وصاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع .. آخر قراراته كان توظيف 3000 مواطن … رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. آمين".