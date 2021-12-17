قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددهم 27، وافقوا بالإجماع على تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر أخرى.



وأضاف ميشيل - وفقا لوكالة أنباء «تاس» الروسية - أن «قادة الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، وندعو روسيا للالتزام والمضي قدما في تطبيق اتفاق مينسك».



وشددت موسكو مرارا على أنها ليست طرفا في النزاع في أوكرانيا وتعمل فقط كوسيط، إلى جانب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفرنسا وألمانيا.



ووفقا لديبلوماسي أوروبي، في الأسابيع المقبلة، سيتم إضفاء الطابع الرسمي على القرار ونشره في جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية، ويدخل حيز التنفيذ، بعد أن كان من المفترض أن ينتهي في 31 يناير المقبل.



الى ذلك، أعرب حلف شمال الأطلسي (ناتو) عن «قلقه البالغ إزاء التعزيزات العسكرية الروسية الكبيرة وغير المبررة على حدود أوكرانيا في الأشهر الأخيرة».



ودعا الناتو في بيان مساء الخميس روسيا إلى «وقف التصعيد على الفور ومتابعة القنوات الديبلوماسية والامتثال لالتزاماتها الدولية بشأن شفافية الأنشطة العسكرية».



وشدد البيان على «أننا سنرد دائما بصورة حازمة على أي تدهور في بيئتنا الأمنية وسنقوم بتقييم تداعيات الوضع الحالي على أمن الحلف بجدية».



وأكد أن «أي عدوان آخر على أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة وثمن باهظ وأن الناتو سيواصل التنسيق بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة المعنيين والمنظمات الدولية الأخرى بما في ذلك الاتحاد الأوروبي».



في المقابل، وصف المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) ديميتري بيسكوف، سياسة الاتحاد الأوروبي في فرض العقوبات على بلاده، بأنها غير قانونية ولا تحقق الأهداف المرجوة، مؤكدا أن موسكو ستواصل اتخاذ إجراءات الرد على العقوبات.



وقال بيسكوف للصحافيين، ردا على سؤال عن كيفية تعامل روسيا مع الاتحاد الأوروبي، «ليس نحن من يفرض العقوبات في البداية، تعلمون أن لدينا مجموعة كاملة من إجراءات الرد، التي نطبقها وسوف تتوسع».



وأضاف المتحدث الصحافي للكرملين «ما زلنا نعتبر أن هذه العقوبات غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي، والأهم من ذلك أن هذه العقوبات لم تحقق للمبادرين بها أي أهداف».