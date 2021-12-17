بيروت - عمر حبنجر



مع الانغلاق السياسي، وتفلت الدولار، وانهيار الليرة، يطل اللبنانيون على السنة الجديدة، بقلوب واجفة، وآمال متواضعة بالخروج من عنبر الأزمات المستحكمة، حيث تتحكم الدمى السياسية المتحركة وفق الطقوس الدولية والإقليمية الممسكة بها عن بعد وعن قرب، حيث الإدارة الحكومية في حالة شلل، والنيابية في حالة قعود، ليبقى الفساد القاسم المشترك بين كل هؤلاء، حتى كاد يبلغ مياه البحر المالحة.



الوضع المتشنج بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، لا حدود له، وقد قيل ان حزب الله تدخل للتهدئة بين حليفيه اللدودين، لكن سرعان ما نفت مصادر الحزب، دون معرفة ما اذا حاولت وخذلت، او انها لم تحاول. فيما يحافظ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على موقفه المتريث متمايزا عن الرئيس ميشال عون المُصر على الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء.



لكن يبدو ان مشكلة ميقاتي مع حزب الله، لم تحل بل قد تكون باتجاه المزيد من التعقيد.



وبالمناسبة، ما زال رئيس المكتب السياسي لحماس في الخارج خالد مشعل، يجري اتصالاته ومحادثاته في بيروت، وبدا لافتا ما تردد عن امتناع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن استقباله، وتجاهل وسائل إعلام الحزب زيارته خلافا لما كان حصل أثناء زيارة رئيس حماس اسماعيل هنية الى بيروت، منذ بضعة اشهر، وردت المصادر المتابعة ذلك، إلى موقف مشعل الداعم للثورة في سورية.



وفي سياق آخر، استبق الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش وصوله إلى بيروت بعد ظهر غد الأحد، بدعوة القادة السياسيين في لبنان إلى توحيد صفوفهم، فالانقسامات شلت المؤسسات وجعلت من المستحيل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وإطلاق برامج اقتصادية فعالة، وقال، لا يحق للقادة اللبنانيين أن يكونوا منقسمين في ظل أزمة خطيرة كهذه.



وسيلتقي غوتيريش الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، ويستقبل رؤساء الطوائف اللبنانية الست في مقر اقامته، إضافة الى ممثلين للمجتمع المدني. وسيكرم ذكرى ضحايا انفجار المرفأ، ويتفقد قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان.



وفي هذا الوقت، تابعت سفيرة الولايات المتحدة في لبنان، دورثي شيا جولتها على المرجعيات الدينية، حيث زارت امس دار الفتوى وأجرت محادثات مع مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان.



وأكد المفتي دريان خلال اللقاء «حرصه على الاستقرار والأمن والأمان والوحدة الوطنية في لبنان، وعلى العلاقات الأخوية مع الدول العربية الشقيقة وبخاصة مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والودية مع الدول الصديقة للبنان»، مشددا على «تعزيز التعاون معهم لما فيه مصلحة الشعب اللبناني ومؤسساته للنهوض بلبنان لكي يبقى حاملا رسالة السلام والمحبة والتعاون بين الشعوب والأمم».



وتبقى الأوضاع اللبنانية، محط اهتمام الخارج، فالموفد الفرنسي بيار دوكان خرج بانطباع يصف فيه الأوضاع بغير الباهرة، لكنه وعد بدعم لبنان امام صندوق النقد الدولي، فيما يتعلق باستيراد الغاز المصري والكهرباء الأردنية، وانتظار ان تستكمل السلطات اللبنانية الحلقات الضائعة من الإصلاحات المطلوبة، وتنجز الاتفاق مع صندوق النقد.



هذه العلاقة المتواضعة من دوكان، تعكس حرص فرنسا على مراعاة خاطر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي يتولى شخصيا معالجة الأمور بصورة يومية، اكان مع اللجان الوزارية، التي تتابع الأوضاع، في غياب اجتماعات مجلس الوزراء، او مع حاكم البنك المركزي رياض سلامة، محاولا ما امكن الحد من تسارع الانهيارات المالية الناجمة عن الهبوط المريع لسعر الليرة اللبنانية امام الدولار الأميركي.



لكن التوصيف الأميركي للواقع اللبناني، أشد مرارة، حيث تناول تقرير لوزارة الخزانة الأميركية كل مفاصل وأساليب الفساد في لبنان ورموزه، خالصا الى القول ان لبنان برهن عن عدم القدرة، او عدم الرغبة في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية..



وكيل وزارة الخزانة الأميركية للإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، عبر عن قلق الخزانة الأميركية من التحديات التي يواجهها الاقتصاد اللبناني جراء التضخم وانقطاع الكهرباء والبطالة والنقص في المواد الغذائية، واعتبر في لقاء افتراضي عقده مع جمعية مصارف لبنان، ان الفساد في هذا البلد لطالما كان الطريق لإدارة الاعمال السياسية، وقال: ان الشركات الأجنبية تفكر بالاستثمار في لبنان، لكنها تواجه طلبات بالرشاوى على مستويات حكومية مختلفة، فضلا عن عدم شفافية المناقصات، وقد أدى الفساد الى تهريب المتمولين أموالهم الى الخارج.



صندوق النقد الدولي، وحده رأى بعض التقدم المحقق في تحديد حجم خسائر القطاع المالي في لبنان، والذي حدده نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بـ 69 مليار دولار.



المتحدث باسم الصندوق جيري رايت، اعلن ان وفدا من صندوق النقد سيزور بيروت مطلع العام المقبل، لمواصلة المفاوضات مع الحكومة من اجل وضع برنامج المساعدات، ولفت نلسون الى استفادة حزب الله من الفساد، وأمل من جمعية المصارف لعب دور فعال بتحديد دور حزب الله في النظام المالي اللبناني، والتبليغ عن أي تحويلات مشبوهة، موضحا ان كل شخص او مصرف يتعامل مع الحزب يعرض نفسه للعقوبات او الى إمكانية خسارة حساباته في البنوك المراسلة، مستذكرا جمال ترست بنك وعلاقاته المخيفة مع حزب الله.



جمعية المصارف من جهتها، اكدت انها ستقف دائما بوجه تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الامتثال للمعايير الدولية.



في هذا السياق اعتبر مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية ان حزب الله لايزال اكبر شريك إرهابي لإيران واخطر تنظيم إرهابي في لبنان، وان الدعم المالي الإيراني للحزب يمثل معظم الميزانية السنوية للحزب، وبينها التقرير الصادر عن الخارجية الأميركية ايران بأنها لا تزال تأوي تنظيمي القاعدة وداعش ومجموعات شريكة في البحرين والعراق ولبنان وسورية واليمن، بما في ذلك حزب الله وحماس.