القاهرة - ناهد إمام



أعلن د.عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية طرح تنفيذ وحدات سكنية جديدة بمدينة الفشن الجديدة ضمن استكمال مشروع الإسكان المتميز بالمدينة، موضحا أن عملية الطرح تشمل تنفيذ عدد من الوحدات السكنية كاملة التشطيب بمساحة حوالي 114م2 للوحدة بالعمارات أرقام من (8:14) نموذج (ب)، بالمرحلة الأولى بمدينة الفشن الجديدة.



وأوضح م.أشرف فتحي محمود رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين - في بيان - أنه تم طرح تنفيذ 192 وحدة سكنية أخرى كاملة التشطيب بمساحات تتراوح من (131: 147 م٢) للوحدة بالعمارات أرقام من (7: 18) نموذج (أ) ضمن المشروع بالمرحلة الأولى بمدينة الفشن الجديدة، بجانب طرح تنفيذ ملعب خماسي بمركز خدمات الحي الأول، مشيرا إلى أنه تم طرح تنفيذ الوحدات السكنية الجديدة والملعب الخماسي في مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.



وأكد رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، أن طرح تنفيذ العمارات السكنية يأتي استكمالا لخطة تنمية مدينة الفشن الجديدة، وجار الإعداد لطرح مشروعات خدمية لتحقيق التكامل مع المشروعات السكنية الجاري تنفيذها، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستهدفة بالصعيد.