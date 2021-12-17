قالت وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون)، إن الطائرة المسيرة التي اخترقت أجواء قاعدة التنف لقوات التحالف الدولي بقيادة القوات الأميركية قرب المثلث الحدودي مع العراق والأردن، تابعة لمجموعات ايرانية.



وقال المتحدث باسم الپنتاغون جون كيربي ان الميليشيات المدعومة من إيران في سورية والعراق تستخدم نفس الطائرات المسيرة «درونز» التي خرقت أجواء قاعدة التنف الأميركية في سورية.



وأكد أن القوات البريطانية المتواجدة في القاعدة والعاملة فيها، قامت بإسقاط الطائرة بدون طيار في الرابع عشر من ديسمبر الجاري، بعد دخولها أجواء القاعدة على الفور.



وشدد كيربي أن الجيش الأميركي يبذل جهده لتعقب التهديد الذي يمثله استخدام الميليشيات المدعومة من طهران للطائرات من دون طيار.



وذكر المتحدث باسم الپنتاغون جون كيربي أن «الميليشيات المدعومة من إيران تستخدم بشكل متزايد الطائرات من دون طيار، والتي تشكل تهديدا يمكن أن يكون قاتلا».



وفي ذات السياق فقد قدم عضوان بالكونغرس الأميركي، أمس الأول، تشريعا مدعوما من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، لمنع إيران والجماعات «الإرهابية» والميليشيات المتحالفة معها من الحصول على طائرات بدون طيار قاتلة، وفق ما أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الديموقراطي بوب مينينديز.



وقال إن مجلس الشيوخ قدم التشريع بعد الموافقة الأخيرة عليه من قبل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.



وأضاف في بيان له، «بينما تكثف الولايات المتحدة جهودها لوقف برنامج الطائرات من دون طيار في طهران، يسعى قانون إيقاف الطائرات من دون طيار الإيرانية لعام 2021 إلى تعديل قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات، ليشمل أي إجراء من شأنه تعزيز برنامج الطائرات من دون طيار الإيراني، وذلك على النحو المحدد في سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، باعتباره خاضعا للعقوبات بموجب قانون الولايات المتحدة».



واعتبر أن «اعتماد إيران المتزايد على الطائرات المسيرة لمهاجمة الأفراد والأصول الأميركية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وسفن الشحن والمرافق التجارية والشركاء الإقليميين، يمثل تهديدا خطيرا ومتزايدا للاستقرار الإقليمي».



وأشار إلى أن «تصدير إيران المتهور لهذا النوع من التكنولوجيا إلى الوكلاء (الإرهابيين) في جميع أنحاء المنطقة، يمثل تهديدا كبيرا للأرواح».