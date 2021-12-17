قال مركز الأبحاث Rusi البريطاني، «إن عشرات الآلاف من عناصر تنظيم داعش السابقين، المحتجزين لدى ميليشيات قوات سوريا الديموقراطية (قسد) الكردية في شمال شرق سوري، يحتاجون إلى المحاكمة أو إلى إعادتهم إلى الوطن للتخلص من التطرف».



وأفادت صحيفة الغارديان البريطانية بأن باحثين من المركز، جادلوا بأن احتجاز نحو 30 ألف بالغ و40 ألف طفل من أكثر من 60 دولة، في سجون ومعسكرات القوات الكردية، لا يمكن أن يستمر، وطالبوا بفريق عمل عالمي لحل أزمة المخيمات لاسيما مخيم الهول.



وقال كل من الباحثين البريطانيين، سابين خان وإيموجين بارسونز، في بيان، إن «الاستجابة الدولية الحالية هي رد فعل احتواء، لكن هذا ليس مستداما».



وأضاف الباحثان «بالإضافة إلى إنكار العدالة لأولئك الذين عانوا من الانتهاكات، هناك تهديد أمني متزايد، لأن القوات المحلية لا يمكنها «احتجاز هؤلاء الأشخاص بشكل آمن إلى أجل غير مسمى».



واقترح الباحثان إنشاء محكمة شعبية، مقرها في شمال شرق سورية، تتبع نهجا نصف وطني ونصف دولي، على غرار محاكمة المتهمين في كل من تيمور الشرقية وكوسوفو وكمبوديا، بالمشاركة في «الأعمال الإرهابية».



ويجب أن يقضي أولئك الذين تثبت إدانتهم عقوبات بالسجن «في بلدانهم الأصلية».



وبحسب المركز، يجب أيضا، تقييم الأطفال المحتجزين في المخيمات وإعطائهم الأولوية «للعودة إلى الوطن والدعم» في بلدانهم الأصلية، حيثما أمكن ذلك مع أسرهم، كجزء من عملية أوسع بقيادة فريق عمل تم إنشاؤه خصيصا من قبل الأمم المتحدة أو «المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب».



وصادق على التقرير الضابط البارز سابقا في شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، مارك رولي، والذي جادل بأن العديد من المحتجزين يحتاجون إلى المحاكمة «لإزالة الشعور بالإفلات من العقاب على الفظائع»، و«حبس العديد من أولئك الذين يهددون أمن المستقبل».



وقالت الرئيسة السابقة لمركز تحليل الإرهاب المشترك في المملكة المتحدة، سوزان راين، «إن الجمود الذي يشمل إفلات الجناة من العقاب يجب أن يكون غير مقبول».



ورفضت معظم الدول بما في ذلك بريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى، السماح بعودة الغالبية العظمى من مقاتلي التنظيم وأتباعهم السابقين.