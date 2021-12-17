أشارت البيانات الإحصائية في ألمانيا إلى أن مصادر الطاقة التقليدية وهي الفحم والطاقة النووية والغاز لا تزال تمثل العامل الأهم بين مصادر الكهرباء في البلاد رغم كل الجهود الرامية إلى التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.



وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن أن أكثر من نصف الكهرباء المولدة في الربع الثالث في البلاد (9ر56%) والبالغ

مقدارها 4ر118 مليار كيلوواط/ساعة تم استخراجها من هذه المصادر التقليدية.



وأوضح المكتب أن النسبة المسجلة للكهرباء المستخرجة من المصادر التقليدية في هذه الفترة تزيد بمقدار 7ر2 نقطة مئوية مقارنة بمستواها في نفس الربع من .2020



ووصلت نسبة الكهرباء المستخرجة من مصادر الطاقة التقليدية في ألمانيا في الشهور الستة الأولى من العام الحالي إلى 56% من إجمالي الكهرباء المولدة.



ولفت المكتب إلى أن الفحم كان هو أهم مصدر للكهرباء في ألمانيا في الربع الثالث حيث أسهم بـ9ر31% من إجمالي الكهرباء المولدة محققا أعلى ارتفاع بـ5ر22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



يذكر أن حرق المواد الخام الأحفورية لاستخراج الطاقة يعد مثار جدل بسبب التغير المناخي.



وجاءت طاقة الرياح كثاني أهم مصدر للكهرباء المولدة في ألمانيا في الربع الثالث بحصة بلغت 6ر16% تلتها الطاقة النووية بـ2ر14% ثم الخلايا الكهروضوئية بـ3ر13%، وبلغ إجمالي نسبة الكهرباء المستخرجة من المصادر المتجددة في الربع الثالث 1ر43% من إجمالي كمية الكهرباء المولدة بتراجع طفيف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (44%).



وسجلت نسبة الكهرباء المستخرجة من الغاز الطبيعي تراجعا ملحوظا (سالب 9ر38%) حيث وصلت إلى 7ر8% وهي أدنى نسبة تم تسجيلها لهذا المصدر منذ الربع الثالث في عام 2018، وعزا المكتب هذا التراجع بشكل أساسي إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار الغاز الطبيعي.

