تقدم السلوفيني أليكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)،باعتذار عن الخطأ الذي تسبب في إعادة قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الاثنين الماضي، متعهدا بإجراء تحقيق شامل.



ولم يتم وضع بعض الفرق في الأواني الصحيحة خلال القرعة، مما أدى لتكرارها، فيما تحدث يويفا عن حدوث "مشكلة فنية في البرنامج الذي يقدمه مزود خدمة خارجي والذي يوجه المسؤولين بشأن الفرق المتأهلة للعب مع بعضها".



وقال سيفرين في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للجنة التنفيذية ليويفا "بالطبع نحن نأسف لحدوث هذا الخطأ".



وأشار رئيس يويفا إلى أن الخطأ يظل خطأ "إذا لم تقم بتصحيحه. أردنا أن نتحلى بالشفافية ولهذا السبب قررنا إعادة إجراء القرعة".



وأوضح سيفرين "من السابق لأوانه الحديث عن العواقب. إنه خطأ يويفا. ينبغي أن نكون أقل اعتمادا على التكنولوجيا. سنبلغ الجمهور قريبا بشأن المزيد من الإجراءات".

