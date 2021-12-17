أظهرت دراسة حديثة بعنوان"الشيخوخة في ألمانيا" أن نحو ربع المسنين الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر في ألمانيا يعانون من الفقر.



وبحسب الدراسة، تحصل نسبة 4ر22% من المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر على صافي دخل شهري يبلغ على الأكثر 1167 يورو فقط.



يشار إلى أن نسبة من يحصلون على مثل هذا الدخل الشهري بين مجموع السكان 8ر14% فقط.



وبحسب البيانات، فإن النساء أكثر تضررا من الفقر من الرجال ضمن مجموعة المسنين ذوي الدخل المنخفض، حيث تبلغ نسبة النساء المسنات تحت خط الفقر 1ر26% فيما تبلغ بين الرجال 9ر16%.



وقالت وزيرة الأسرة الألمانية أنا شبيجل : "نسبة النساء الفقيرات الأكبر من 80 عاما تزيد بنحو 10% على نسبتها بين الرجال. ويظهر

ذلك مدى تأثير الأجر المنخفض بشكل كبير، وكذلك العمل بدوام جزئي لمدة طويلة والانقطاعات في الحياة العملية، على حياة النساء في سنوات عمرهن اللاحقة".



وشددت الوزيرة الألمانية على ضرورة بذل الجهد "من أجل سد الثغرات التي لا تزال موجودة في الأجور بين الجنسين".



وتستند الدراسة إلى تصريحات أكثر من 10 آلاف شخص تم اختيارهم بشكل عشوائي، تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر في ألمانيا. وتم إجراء الدراسة في الفترة بين تشرين ثان/نوفمبر 2020 ونيسان/أبريل .2021