رفع بنك انجلترا معدل الفائدة إلى 25ر0% في محاولة لكبح التضخم المرتفع، وعلى الرغم من المخاوف بشأن تداعيات متحور أوميكرون.



وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطانية أن أعضاء لجنة السياسة النقدية صوتوا بواقع ثمانية أصوات مقابل صوت لصالح رفع معدل الفائدة من أدنى مستوى قياسي بلغ 1ر0%.



ويأتي هذا القرار في ظل الضغوط المتزايدة على البنك للسيطرة على ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث أظهرت الاحصاءات الرسمية هذا الأسبوع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 1ر5%، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقد.



وحذر البنك من أن التضخم قد يصل إلى 6% خلال شهر نيسان/أبريل المقبل، كما خفض من توقعاته للنمو إلى 6ر0% خلال الربع الرابع من العام، مقارنة بتوقعاته السابقة بنموه بنسبة 1%.



ويشار إلى أن رفع معدل الفائدة يعد الأول منذ آب/أغسطس 2019، والثالث من الأزمة المالية.