احتفلت حشود كبيرة الخميس بأبطال بنغلادش بمناسبة مرور خمسين عاما على انتصار هذا البلد في حرب استقلال مدمرة.



يُحتفل بالاستقلال في السادس عشر من كانون الأول/ديسبمر وهو اليوم الذي استسلم فيه في 1971 الجنود الباكستانيون لقوات الهند وبنغلادش ما أنهى نزاعا استمر تسعة أشهر وأسفر عن سقوط ثلاثة ملايين قتيل.



وقام محاربون قدامى بترت أطرافهم في القتال بوضع أكاليل من الزهور على النصب التذكاري الوطني للشهداء بالقرب من العاصمة، أمام آلاف المتفرجين.



في جميع أنحاء البلاد، ارتدت النساء الساري الأخضر والأحمر لتتناسب مع ألوان العلم الوطني، وحضرن حفلات موسيقية محلية عزفت فيها أناشيد وطنية.



وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ضيف شرف في بنغلادش في آذار/مارس - الشهر الذي اندلعت فيه الحرب - تقديراً لمساعدة الهند ودعمها الحاسمين في ذلك الوقت.



وفي تغريدة على تويتر ، كتب مودي الذي وضع إكليلا من الزهور في دلهي بمناسبة الذكرى: "أتذكر الشجاعة والتضحية العظيمة ... للقوات المسلحة الهندية". وأضاف "معا قاتلنا وهزمنا القوى القمعية".



أدى تقسيم الهند في نهاية الاستعمار البريطاني في 1947 إلى قيام دولتين هما الهند ذات الغالبية الهندوسية وباكستان ذات الأغلبية المسلمة مما أدى إلى نزوح موجات هائلة من السكان.



وأصبحت بنغلاديش مقاطعة تابعة لباكستان باسم "البنغال الشرقية" ثم "باكستان الشرقية" حتى استقلالها في 1971.