على الرغم من الخلافات العميقة حول عدد كبير من القضايا، يعزز الدبلوماسية الفرنسية الروسية الفن الذي يبدو دعامة متينة مثل جسر الكسندر الثالث الذي وضع قيصر روسيا نيكولاس الثاني حجر الأساس لبنائه.



من أوكرانيا إلى سوريا واتهامات بالتدخل في الانتخابات، تبدو العلاقات بين فلاديمير بوتين والغرب في أدنى مستوياتها في القضايا الدولية الكبرى. لكن في الفن لا مثيل للثنائي الفرنسي الروسي.



أحدث ما يدل على ذلك عرض مجموعة الأخوين الروسيين ميخائيل وإيفان موروزوف الذي تقدمه منذ أيلول/سبتمبر مؤسسة لوي فويتون في باريس، بعد أربع سنوات على معرض لمقتنيات جامع تحف روسي آخر هو سيرغي شتشوكين جذب نحو 1,3 مليون زائر وهو رقم قياسي.



وبعد تأجيله ثلاث مرات بسبب الأزمة الصحية، تم عرض مئتي لوحة ومنحوتة جمعها الصناعيان الروسيان في مطلع القرن التاسع عشر، بما فيها كنوز فرنسية تتألف من أعمال للفنانين فان غوخ وغوغان ورينوار وسيزان وماتيس وبونار ومونيه ومانيه... وأخرى روسية (غولوفين وغونتشاروفا وكوروفين وماتشكوف وماليفيتش وميلنيكوف وريبين وسيروف ...).



هذه المجموعة تعرض للمرة الأولى خارج روسيا.



وفي حدث نادر شارك إيمانويل ماكرون وفلاديمير بوتين في توقيع مقدمة كتيب المعرض. وتحدث الرئيس الفرنسي عن "الجسور التي بناها الفنانون وعشاق الفنون بين بلدينا" بينما أشار نظيره الروسي إلى "هذه الأحداث المهمة في مجال الثقافة والفن اللذين يعززان العلاقة التقليدية الخاصة بين بلدينا ".



لأن الفن ، كما تقول ناتاليا خانتسيفيتش الملحق الثقافي في السفارة الروسية في فرنسا ، هو "قوة ناعمة" و"سلاح خفي يسمح بالتفاوض والتقدم في مجالات أخرى".



وقالت وزارة الخارجية الروسية في موسكو إن "الثقافة والفن يحتلان مكانة خاصة في العلاقات بين روسيا وفرنسا. رغم كل التحولات في التاريخ ، على الرغم من الخلافات الجادة بين بلدينا".



- فويتون في الكرملين -في السنوات الأخيرة، تلقت هذه "القوة الناعمة" دعم رئيس واحدة من أكبر مجموعات سوق المال.



يقول جان بول كلافيري مستشار برنار أرنو الرئيس التنفيذي لمجموعة "ال في ام آش" الفاخرة التي تنتمي إليها مؤسسة فويتون، إن صداقته مع حفيد شتشوكين هي التي جعلت إقامة المعرض ممكنة.



ورحب الالتزام الذي لا مثيل له للمتاحف الروسية الثلاثة العظيمة "الارميتاج" و"بوشكين" وصالة العرض "تريتياكوف" وكذلك التزام فلاديمير بوتين نفسه الذي التقى به في الكرملين مع برنار أرنو في 2016. وهي "خطوة مهمة جدًا" على حد قوله.



ماليا، تحتل المجموعة الصدارة بتقديمها "مساهمة خاصة علمية مرتبطة بترميم وضمان سلامة الأعمال" حسب كلافيري الذي لم يذكر أرقاما.



وقامت "ال في ام اش" بتمويل "تشخيص" الأعمال التي تضرر بعضها بشدة وتم ترميمها ، مثل "جولة السجناء" لفان غوخ التي تعرض للمرة الأولى للجمهور.



- حوار تريانون -قال سيلفان غيوغي من وزارة الخارجية الفرنسية "ليست لدينا الوسائل التي يملكها كبار المستثمرين من القطاع الخاص لتغطية جميع تكاليف مجموعة مثل مجموعة موروزوف الخاصة. لكن بدون التبادل مع المجال المؤسسي والدبلوماسي، ما كان من الممكن أن يتم ذلك".



ويؤكد الإليزيه من جهته على "الصلة التاريخية" بين كبار هواة جمع التحف الفنية الخاصة وفرنسا التي "كانت دبلوماسيتها ثقافية دائما".

وفتح بطرس الأكبر هذه الصفحة وبعده كاترين الثانية التي كانت قريبة من ديدرو وفلاسفة عصر التنوير.



تعترف كاثرين بيجار رئيسة المؤسسة العامة لقصر فرساي أنها "قدرت" خلال تنظيم معرض في عام 2017 بمناسبة مرور 300 عام على الزيارة الأولى لبطرس الأكبر إلى فرنسا ، "إلى أي مدى يمكن لهذا الحدث أن يؤثر على الدبلوماسية".



وأضافت أنه في هذه المناسبة دعا إيمانويل ماكرون المنتخب حديثًا ، فلاديمير بوتين إلى المنزل السابق للملك الشمس وانطلق "حوار تريانون".



وأتاحت هذه المنصة منذ ذلك الحين مبادلات بين الشركات الناشئة الفرنسية والروسية والشركات الكبيرة.