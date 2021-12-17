خرجت عشرات الأفغانيات في مسيرة في كابول للمطالبة بحقهن في التعلّم والعمل والتمثيل السياسي خلال تظاهرة سمحت بها حركة طالبان.



ورددت بعض المتظاهرات هتافات "طعام وظائف حرية!" فيما رفعت أخريات لافتات تطالب بتولي المرأة مناصب سياسية.



ورغم أن حكام أفغانستان الجدد حظروا التظاهرات، فإن السلطات منحت الإذن لتنظيم هذه المسيرة التي أقيمت في جو بارد بعد أول تساقط للثلوج.



وحملت بعض النساء لافتات تردد شكاوى حركة طالبان بتجميد المجتمع الدولي المساعدات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.



تعهّدت حركة طالبان التي أعادت السيطرة على البلاد منتصف آب/أغسطس الحكم بطريقة أقل وحشية مما كانت عليه عندما كانت في السلطة خلال التسعينات لكن النساء ما زلن مستبعدات إلى حد كبير من الوظائف العامة والتعليم الثانوي.



ورغم حصولهن على الحق في التظاهر الخميس، قالت بعض المشاركات إنهن ما زلن يخشين القادة الجدد.



عند مفترق طرق، وقف مقاتلون من طالبان مسلّحين ببنادقهم لكن سمح للمسيرة بالاستمرار.



وقالت شهيرة كوهيستان (28 عاما) إحدى المتظاهرات "الخوف ما زال قائما، لكن لا يمكننا العيش في خوف. علينا أن نحارب خوفنا".