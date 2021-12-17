نقل موقع إعلامي كردي عن مسؤول محلي قوله إن الفيضانات أودت بحياة 11 شخصا في محافظة اربيل، عاصمة "إقليم كردستان" العراق، المتمتع بحكم ذاتي.



وذكرت شبكة "روداو" الإعلامية عن نبز عبد الحميد، عمدة اربيل قوله ، أن "عدد ضحايا السيول في اربيل ارتفع الى 11 شخصاً، منهم فلبيني وتركي".



وأشار الى أن "السيول تسببت بأضرار كبيرة، ولاسيما في منطقتي قوشتبة ودارتو"، لافتا إلى "الشروع باحصاء الاضرار الناتجة عن السيول".



وكان حاكم اربيل، اوميد خوشناو قد قال في وقت سابق لشبكة "روداو" الإعلامية أن سبعة أشخاص توفوا، بسبب الفيضانات كما توفي آخر بسبب صاعقة.



وتسبب في هذه الفيضانات ، هطول أمطار غزيرة على اربيل ومناطق أخرى بشمال العراق.



وذكرت تقارير إعلامية أن عشرات المنازل والسيارات تضررت أيضا.