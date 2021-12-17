كافحت (جوجل) عملاق محركات البحث في العالم، للوفاء بتعهدها الأخير بوقف عرض الإعلانات على المحتوى الذي يروج لإنكار تغير المناخ وفقًا لتقرير جديد عن المركز غير الربحي لمكافحة الكراهية الرقمية (CCDH).



وذكر موقع (ذا فيرج) التقني أن التقرير الجديد حدد 50 مقالًا تتضمن أكاذيب حول تغير المناخ لا تزال تعرض إعلانات (جوجل) بعد التاريخ الذي أعلنت فيه (جوجل) أنه سيتم حظرها.



وأعلنت (جوجل) عن سياسة جديدة في أكتوبر الماضي تحظر "إعلانات المحتوى الذي يتعارض مع الإجماع العلمي الراسخ حول وجود تغير المناخ وأسبابه". كان من المفترض أن تبدأ السياسة الجديدة لمعلني جوجل والناشرين ومنشئي المحتوى على يوتيوب في التاسع من (نوفمبر) الماضي.