قد يتراجع وهج سانتا كلوز هذا العام في الولايات المتحدة، حيث تسبب وباء كوفيد على الأرجح بوفاة مرشحين كثر ليتقمصوا شخصية الرجل ذي الزي الأحمر واللحية البيضاء في الحفلات المنزلية أو المراكز التجارية.



قبل بضعة أيام من الميلاد، أحد أهم الأعياد في الولايات المتحدة عموما ونيويورك خصوصا إلى جانب عيد الشكر، يقول ميتش آلن مؤسس وكالة توظيف متقمصي شخصية سانتا كلوز HireSanta.com، "للأسف، فقدنا عددا كبيرا من الـ+سانتا كلوز+ خلال الأشهر الـ18 الأخيرة. فقدنا أكثر من 335 هذه السنة".



ويوضح آلن لوكالة فرانس برس أنه بعد سنة مأسوية في 2020 طبعتها جائحة كوفيد-19 التي حرمت السكان من الاحتفالات العامة في الميلاد وقلصت حجم الاجتماعات العائلية إلى الحد الأدنى، "يلتئم شمل الجميع" هذه السنة "فيما تنظم الشركات أحداثا، كما أن المراكز التجارية تستعين" بسانتا كلوز لإفراح الصغار.



من هنا، "ثمة نقص كبير" في أعداد الـ"سانتا كلوز"، على ما يوضح خلال لقاء بالفيديو من تكساس حيث يظهر متنكرا بزي "بابا نويل" باللون الأخضر. ويشير آلن إلى أن الوظائف "الشاغرة" في هذا المجال يفوق عددها الألف للباقي من الموسم.



- "تعليق المعاطف الحمراء" -إضافة إلى الوفيات المرتبطة بكوفيد-19، قرر مرشحون، وبعضهم متقدمون في السن، "تعليق المعاطف الحمراء" والتقاعد.



في دنفر، سجلت مدرسة الـ"سانتا كلوز" التي تدرّب أشخاصا راغبين في تولي هذه الوظيفة، تراجعا بنسبة 25 % في المرشحين خلال السنتين الأخيرتين، رغم تقديم الحصص بصورة رئيسية عبر الإنترنت.



وتوضح مؤسسة المدرسة سوزن ميسكو لوكالة فرانس برس "خلال السنتين الماضيتين، حصل 28 +سانتا كلوز+ على شهادات، في مقابل 120 في العادة"، مشيرة إلى أن "التشيخ عامل مهم" لأن أكثرية الـ"سانتا كلوز" هم "فوق سن السبعين".



- "عينان لامعتان" -ويحذر آلن من التوجه نحو استمرار هذا المنحى، لافتا إلى أن "هذا العام لدينا حجوزات حتى (عيد الميلاد) في 2022، وهو ما لم يحصل يوما في السابق".



ويشير إلى أن وكالته تشكل "أحد أكبر المزودين" بشخصيات "سانتا كلوز" في العالم، خصوصا إلى آسيا والصين.



ويقول آلن مفاخرا "أرسلنا شخصين لأداء شخصية سانتا كلوز في دبي". ويتكبد الزبائن بأنفسهم تكاليف سفر "بابا نويل" وإقامته في البلد المضيف.



ويؤكد آلن أن "أداء دور سانتا كلوز ليس متاحا للجميع".



ويقول إنه في الولايات المتحدة خصوصا، "يجب أن نحب الميلاد ونشبه سانتا كلوز من خلال إطلاق لحية حقيقية والتمتع بلمعة في العينين".



وخلال سنوات الخير، مع العمل من مطلع تشرين الثاني/نوفمبر حتى 24 كانون الأول/ديسمبر، يمكن لأي شخص يتقمص شخصية "سانتا كلوز" أن يكسب ما بين ستة آلاف دولار و10 آلاف، بحسب آلن، ما يشكل مورد دعم جيدا للنفقات التقاعدية.