أعربت عبير صبري عن تحمسها للعودة إلى المسرح بعد غياب، وذلك من خلال العرض المسرحي "صافي وفافي" ، بطولة النجمة يسرا .



وقالت عبير صبري ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مساء اليوم :" متحمسة جدا ارجع للمسرح بعد غياب طويل .. وأمام أحلى نجمة حبيبتي يسرا وتأليف وإخراج خالد جلال ... "صافي وفافي" في موسم الرياض قريبا".



ويعقد المخرج خالد جلال جلسات عمل لاختيار باقي فريق عمل المسرحية التي سيتم عرضها في يناير المقبل، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة ، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية.



وتعود عبير صبري إلى خشبة المسرح بعد غياب 20 عاماً، حيث كان آخر مشاركاتها مسرحية "دو ري مي فاصوليا"، والتي قدّمتها مع الراحل سمير غانم لمدة موسم واحد.



وقدمت عبير صبري مع الفنانة يسرا خلال موسم رمضان 2020، مسلسل "خيانة عهد"، بمشاركة حلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، كما يشاركان معا في فيلم "ليلة العيد" وتنتظران عرضه في دور السينما.