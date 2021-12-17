سمحت السلطات البريطانية لمطار هيثرو بزيادة الرسوم بواقع أكثر من 50 % اعتبارا من الأول من كانون ثان/يناير المقبل .



وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) بأن هيئة الطيران المدني قالت إن الحد الأقصى المفروض على السعر لكل راكب في المطار

الواقع بغرب لندن سوف يصل العام المقبل إلى 19ر30 جنيه إسترليني.



والحد الأقصى الحالي هو 60ر19 جنيه إسترليني.



تدفع الخطوط الجوية الرسوم ولكن يتم تحميلها على الركاب في تذاكر الطيران..



وقالت هيئة الطيران المدني إن الرقم الجديد "يعكس عدم اليقين في انتعاش حجم الركاب في المطار من جائحة كورونا ، وبالأخص بعد ظهور معلومات جديدة عن متحور أوميكرون من كوفيد19-".



وسوف يرتفع الحد الأقصى أو ينخفض على حسب عوامل مثل عدد الركاب والعائدات التجارية.