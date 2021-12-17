أعلن وزير الصحة الألماني الجديد، كارل لاوترباخ، أنه يتوقع موجة خامسة هائلة من جائحة كورونا بسبب متغير أوميكرون.



وقال لاوترباخ في هانوفر: "أفترض موجة خامسة هائلة... علينا أن نفترض أن موجة أوميكرون التي نواجهها، والتي في رأيي لا يمكننا منعها، ستكون تحديا كبيرا لمستشفياتنا، ولوحدات العناية المركزة لدينا، وأيضا للمجتمع بأكمله".



وأضاف لاوترباخ: "علينا الاستعداد هنا لتحدي لم نواجهه بهذا الشكل من قبل". وأوضح الوزير استنادا إلى مناقشات مع خبراء بريطانيين أن ما يتم رصده حاليا في بريطانيا يتجاوز أي شيء رُصد من قبل خلال الجائحة، وقال: "حتى إذا كانت أعراض العدوى أخف حدة، فلن يحدث ذلك فرقا"، موضحا أنه يمكن إبقاء عدد الوفيات أقل لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إذا كانت حدة أعراض العدوى أقل، لكن زيادة أعداد الإصابات ستقضي على هذه الميزة.



وقال الوزير: "نحن في نقطة محورية من الجائحة"، مضيفا أنه يمكن تنفيذ حملة اللقاحات التعزيزية باستخدام لقاح "موديرنا" المتاح، داعيا الأطباء ومراكز التطعيم إلى استخدام هذا اللقاح على نطاق واسع.



وفي إشارة إلى عيد الميلاد (الكريسماس)، ناشد لاوترباخ جميع المواطنين عند السفر اتباع مبدأ: "نحن نحمي بعضنا البعض"، موضحا أنه يجب أن يخضع كل شخص لاختبار الكشف عن كورونا قبل السفر، أو على الأقل يختبر نفسه، ويُفضل عدة مرات. وأضاف الوزير أن الأشخاص الذين لم يتلقوا جرعة معززة مطالبون بشكل خاص بتوخي الحذر.