ذكر أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول، محمد باركيندو، في رسالة مسجلة في مؤتمر "إم إس جي بي سي" في دكار عاصمة السنغال، أن استثمارات النفط والغاز مطلوبة في أفريقيا لتوسيع الحصول على الطاقة الميسورة والموثوقة والمستدامة.



وقال "الجانب البيئي (من العوامل) البيئية والاجتماعية والحوكمة، يفوق الحاجة إلى التصدي للقضايا الاجتماعية والتنمية"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وأضاف "نحن بحاجة للعمل مع كل أصحاب المصلحة في الصناعة لضمان مناخ صديق للاستثمار".



وقال "الحقيقة المؤسفة للدول النامية هي أن 759 مليون شخص حول العالم لم يكن لديهم كهرباء في 2019 ونحو 79 % منهم يعيشون في أفريقيا".



وأضاف "أفريقيا مسؤولة عن نحو 3 % فقط من الانبعاثات العالمية".



يذكر أنه ترمز "إم إس جي بي سي " إلى موريتانيا والسنغال وجامبيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري.