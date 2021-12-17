أشاد المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الأمم المتحدة عرفان علي بالجهود التي تقوم بها الكويت في عملية التنمية الحضرية والتوسع العمراني، مشيرا إلى أن المخطط العمراني الرابع للدولة «نموذج متقدم» في المنطقة العربية.



جاء ذلك في تصريح أدلى به لـ (كونا) على هامش المنتدى الوزاري العربي الرابع للاسكان والتنمية الحضرية الذي اختتمت فعالياته في عمان، وقال علي إن الكويت حققت نقلة «بالغة الأهمية تنسجم مع رؤيتها 2035» من خلال المخطط العمراني الرابع للدولة والذي حظي أخيرا بمراجعة من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع الحكومة الكويتية.



وأضاف أن البرنامج الأممي يرى أن المخطط العمراني للكويت اهتم بتوطين أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة على مستوى الأحياء والمناطق الحضرية من خلال هيكلية تساعد على النمو المنتظم.



وأثنى على المبادرات المشمولة ضمن المخطط والتي تعمل على تحسين الساحات والفضاءات المفتوحة وجعلها أكثر اخضرارا وانسجاما مع التغيرات المناخية وأكثر سلامة من الناحية البيئية إلى جانب تبني مبادرات تتعلق بتأسيس المدن الذكية والصحية.



وفي هذا الصدد، ذكر علي أن البرنامج الأممي يعمل بشكل مشترك مع بعض الجهات الحكومية الكويتية كمؤسسة البترول لتنفيذ حملات واسعة لتخضير المساحات المفتوحة والأحياء والأحزمة في المناطق الحضرية.



كما لفت إلى إطلاق برنامج مشترك مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية يتعلق بالحد من العواصف الغبارية سينفذ في الكويت والعراق «وربما يمتد لدول الخليج الأخرى التي تعاني من تحديات مرتبطة بالعواصف الغبارية وتغيرات المناخ بشكل عام».