ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن أمين عام الجامعة بالإنابة د.مرضي عبيد العنزي قام بتشكيل لجنة للتنسيق فيما يخص المشاركة في جائزة التميز الحكومي العربي، مشيرة إلى أنها تضم كلا من أمين عام الجامعة رئيسا والأمين العام المساعد للشؤون الإدارية ونائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة أو من ينوب عنه من أحد مساعديه ونائب مدير الجامعة للأبحاث أو من ينوب عنه من أحد مساعديه ونائب مدير الجامعة للشؤون العلمية أو من ينوب عنه من أحد مساعديه ونائب مدير الجامعة للتخطيط أو من ينوب عنه من أحد مساعديه ونائب مدير الجامعة للعلوم الطبية أو من ينوب عنه من أحد مساعديه ومدير إدارة التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية.



ولفتت إلى أن اختصاصات ومهام اللجنة تكمن في فتح باب الترشيح للمشاركة في الجائزة لجميع مراكز العمل بالجامعة والمنتسبين بها للمشاركة واختيار الأنسب والأفضل تمهيدا لمخاطبة ديوان الخدمة المدنية.