قالت القوى الأوروبية إن المفاوضين في المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة أمامهم مدة تقاس بالأسابيع وليس بالشهور للتوصل إلى اتفاق، وذلك بعد تأجيل المفاوضات التي استضافتها ڤيينا مؤخرا لمدة 10 أيام على الأقل.



ولم تحقق الجولة السابعة ومن المحادثات الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى العالمية في 2015 سوى قدر ضئيل من التقدم منذ استئنافها قبل ما يزيد على أسبوعين. وكان هذا الاستئناف هو الأول منذ انتخاب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي في يونيو الماضي.



ويسعى المبعوثون الإيرانيون إلى إدخال تعديلات هائلة على الخطوط العريضة للاتفاق التي تبلورت في ست جولات سابقة من المحادثات، فيما يعرض المحادثات للدخول في طريق مسدود في الوقت الذي تحذر فيه القوى الغربية بوضوح من أن الوقت ينفد أمام جهود كبح أنشطة إيران النووية التي تتقدم بخطى سريعة.



وقال إنريكي مورا مبعوث الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي الجمعة في أعقاب الاجتماع الرسمي الختامي للجولة السابعة من المحادثات «ليس أمامنا شهور، بل أسابيع للتوصل لاتفاق». وأضاف أنه يأمل في استئناف المحادثات هذا العام، وأشار بعض المسؤولين مبدئيا إلى يوم 27 ديسمبر الجاري.



وقال مسؤولون إن إيران طلبت وقف المحادثات فيما كانت القوى الغربية تخطط لاستمرارها إلى يوم الثلاثاء المقبل.



وقال مورا إن كل الأطراف أدرجت مطالب إيران في النص الحالي لكي يكون هناك أساس مشترك للتفاوض، لكن القوى الأوروبية الثلاث الموقعة على اتفاق 2015 بدت أقل تفاؤلا.



وقال مفاوضون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان «يحدونا الأمل في أن تكون إيران مستعدة لاستئناف المحادثات بسرعة، والمشاركة بشكل بناء حتى يمكن للمحادثات أن تتحرك بوتيرة أسرع».



وأضافوا «نحن في طريقنا للوصول بسرعة إلى نهاية طريق هذه المفاوضات».



وتحدث الديبلوماسيون الفرنسيون والألمان والبريطانيون الجمعة عن تقدم طفيف في المفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة استئنافها في أسرع وقت تجنبا لفشلها.



وقال الديبلوماسيون «تم احراز بعض التقدم على المستوى التقني في الساعات الـ24 الأخيرة» لكنهم حذروا من «أننا نتجه سريعا إلى حائط مسدود في هذه المفاوضات».



واعتبروا أن التوقف الذي طلبته إيران «مخيب للآمال».



من جهته، قال كبير مفاوضي طهران علي باقري عبر تويتر قبل الاجتماع المشترك الذي عقد امس لتقييم المحادثات ورفعها «لقد أحرزنا تقدما جيدا مؤخرا»، مضيفا أن المفاوضات ستستمر «بعد انقطاع لبضعة أيام».



على صعيد متصل، اعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الجمعة عن «شكوك» بشأن عدم وجود بيانات من إحدى كاميرات المراقبة لموقع نووي إيراني استهدف بهجوم في الصيف الماضي.



وتعرضت عدة كاميرات لأضرار في 23 يونيو الماضي بحسب إيران التي أعلنت بعد ذلك أنها أحبطت عملية «تخريب» اسرائيلية ضد مجمع تيسا الواقع في كرج قرب طهران.



منذ ذلك التاريخ، لم تحصل الوكالة على الإذن «الضروري» للوصول الى موقع يضم ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي.

وقد توصلت مؤخرا إلى ترتيب مع إيران لاستبدال المعدات التي وصفها غروسي بأنها «مهمة جدا».



لكن الوكالة التابعة للأمم المتحدة لم تتمكن من استعادة بطاقات الذاكرة الخاصة بكاميرا دمرت في الحادث ولا حتى أجزاء منها.

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية للصحافيين في ڤيينا «لدينا شكوك في هذا الشأن وسألناهم» ماذا حصل بها.



وأضاف «آمل أن يعطونا إجابة لأنه من الغريب جدا» أن تختفي.



وقال غروسي «لا يمكن تعويض هذه الخسارة (للمعلومات) ولكن لدينا العديد من الوسائل والمقاربات التي يمكن أن تساعدنا على حل اللغز».



وأوضح إن «الكاميرات عليها ختم الوكالة لكنني لا أستطيع رؤية الصور». وحذر من أن هذه التسوية المؤقتة قد «تسري لبعض الوقت» لكن «ليست لسنوات».



وحضر مدير عام الوكالة الذرية إلى المؤتمر الصحافي مع إحدى هذه الكاميرات لدعم تصريحاته.