«طالبان» تطالب الأمم المتحدة مجدداً بمقعد ممثل أفغانستان لديها





ناشدت حركة طالبان الأمم المتحدة مجددا السماح لها بتعيين ممثل أفغانستان لدى المنظمة الأممية بعد مغادرة السفير المعين من قبل الحكومة السابقة منصبه.



وشكل هذا المنصب وغيره في العديد من السفارات الأفغانية حول العالم محور نزاع بين الديبلوماسيين المنفيين التابعين للحكومة السابقة وحكام كابول الجدد.

ولم تعترف أي دولة حتى الآن بنظام طالبان.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الخميس أن السفير الأفغاني لديها غلام إسحقزاي الذي عينه الرئيس المخلوع أشرف غني وأقالته حركة طالبان «ترك منصبه».

وذكر ديبلوماسيون أنه بينما تمر أفغانستان بأزمة مالية واقتصادية، تواجه بعثتها في المنظمة الدولية صعوبات منذ عدة أشهر من أجل البقاء.

وقال مرشح طالبان للمنصب سهيل شاهين إن المقعد يجب أن يعطي الآن للحكومة الجديدة في أفغانستان، مضيفا أن الأمر يتعلق بمصداقية الأمم المتحدة.

وأضاف على «تويتر» أن الحكومة الحالية في أفغانستان «تتمتع بالسيادة» على البلاد.

وقبل أسابيع قليلة شارك إسحقزاي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي انتقد خلاله حركة طالبان علانية. وكان قد طلب في 14 سبتمبر رسميا من الأمم المتحدة البقاء سفيرا لأفغانستان.

وفي سبتمبر الماضي، طلبت طالبان من الأمم المتحدة اعتماد شاهين المتحدث السابق باسم الحركة كسفير جديد لأفغانستان ليحل محل غلام إسحقزاي.

وانتقدت حركة طالبان عدم وجود قرار للمنظمة الدولية، معتبرة أن الأمم المتحدة بهذا الموقف «تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الأفغاني».

وقال مسؤول في الأمم المتحدة طلب عدم الكشف عن هويته أن الأمر يبدو في نظرهم «كما لو أن الرئيس الأميركي جو بايدن عين دونالد ترامب سفيرا لدى الأمم المتحدة».

من جهة اخرى، أعلنت وزارة المالية في حكومة طالبان أنها أعدت مشروع ميزانية للدولة سيمول للمرة الأولى منذ عشرين عاما بدون مساعدة دولية.

ولم يحدد المتحدث باسم وزارة المالية أحمد والي قيمة مشروع الميزانية التي تغطي الفترة الممتدة حتى ديسمبر 2022، لكنه قال لوكالة فرانس برس الجمعة إنه يفترض أن توافق عليه الحكومة الأفغانية قبل نشره.

وكانت المساعدة الدولية لأفغانستان علقت بعد عودة طالبان إلى الحكم في أغسطس الماضي مع تجميد الدول الغربية أصولا بمليارات الدولارات في الخارج.

وكانت ميزانية 2021، التي وضعها النظام السابق بإشراف صندوق النقد الدولي تتألف من 219 مليار أفغاني بشكل مساعدات دولية و217 مليار أفغاني.

إلى ذلك، دعا الكرملين الغرب إلى رفع العقوبات المصرفية المفروضة على أفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة، وتوقع إذا لم يحدث ذلك، أزمة هجرة تتمثل بمئات الآلاف من الأفغان الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

وقال مبعوث الرئاسة الروسية لأفغانستان زامير كابولوف في بيان نشرته وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي الجمعة «لنفرج عن أموال الأفغان. يجب القيام بكل شيء حتى لا تجبر مئات الآلاف من العائلات الأفغانية على مغادرة البلاد».

وأضاف أن عزل المصارف الأفغانية عن شبكة سويفت الدولية يمنع «حتى هيئات الأمم المتحدة» من إرسال مساعدات مالية.

وتابع أن «الغرب يخشى موجات تدفق مهاجرين لكننا نقول له إنه بسبب العقبات التي تصورها (...) قد ينتهي به الأمر إلى وضع يكون فيه ملايين الأفغان يهربون إلى أوروبا هذا الشتاء».