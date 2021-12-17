حذر وزراء الصحة في دول مجموعة السبع الكبار G7 من أن متحور (أوميكرون) لڤيروس (كورونا) هو «أكبر خطر راهن على الصحة العامة في العالم»، مؤكدين أن التصدي لهذا التهديد يتطلب «تعاونا وثيقا».



وقال وزراء الصحة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان - في بيان صدر في أعقاب آخر اجتماع يعقدونه في ظل الرئاسة البريطانية للمجموعة الجمعة - إنهم «قلقون للغاية إزاء ازدياد أعداد الإصابات» بالمتحور الجديد، حسبما افادت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية.



وأضاف البيان أن «المواجهة تكمن في وضع يتطور بسرعة كبيرة يتطلب تعاونا أوثق من أي وقت مضى ومراقبة البيانات وتبادلها».

جاء ذلك فيما اعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الجمعة تسجيل 93045 إصابة جديدة بڤيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال 24 ساعة وهي أعلى حصيلة يومية يتم تسجيلها منذ بداية الجائحة.



وأكدت وزارة الصحة البريطانية في بيان الجمعة تسجيل 111 حالة وفاة جديدة منذ يوم الخميس في حين وصل عدد من دخلوا المستشفيات الى 900.



وفرضت الحكومة البريطانية مؤخرا اجراءات مشددة لوقف الانتشار السريع للمتحور الجديد لڤيروس كورونا (أوميكرون) من ضمنها الزامية ارتداء الكمامات في الاماكن العامة المغلقة اضافة الى اظهار الجواز الصحي او نتيجة سلبية من الڤيروس لدخول الاماكن ذات الكثافة الجماهيرية مثل ملاعب الكرة واماكن الترفيه والنوادي الليلية. كما قررت ازالة جميع الدول من القائمة الحمراء المعنية بحظر السفر معللة ذلك بأن انتشار المتحور الجديد في بريطانيا وباقي مناطق العالم يجعل من حظر الرحلات آلية غير فعالة لا جدوى منها.



من جهتها، قالت حكومة الدنمارك إنها ستقترح قيودا جديدة للحد من الانتشار السريع لڤيروس كورونا وسلالة أوميكرون المتحورة منه والتي تمثل حاليا خمس جميع الإصابات المسجلة في الدنمارك، ولكنها ستتجنب الإغلاق الكامل لمؤسساتها.



وتشمل القيود الجديدة، التي يتعين أن يوافق عليها البرلمان، إغلاق أماكن مثل المسارح ودور السينما والمتنزهات الترفيهية ومراكز المؤتمرات.



وقالت ميت فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك في مؤتمر صحافي «في وقت قياسي، تم تغيير قواعد اللعبة مرة أخرى»، في إشارة إلى أوميكرون.



وأضافت «إن هذا ليس إغلاقا للمجتمع بالكامل، كما رأينا في الشتاء الماضي.. لا يزال هدفنا إبقاء المجتمع مفتوحا بقدر الإمكان».

واقترحت الحكومة أيضا حظر تقديم الكحوليات بعد العاشرة مساء. كما ناشدت الدنماركيين الحد من اتصالهم الاجتماعي والعمل من البيت. وسيكون استخدام الكمامات إجباريا في معظم الأماكن العامة.



إلى ذلك، توقع وزير الصحة الألماني كارل لاوتربا أن تطلق سلالة أوميكرون «موجة خامسة هائلة» من الوباء.



وأضاف خلال زيارته لمنطقة ساكسونيا السفلى أنه ينبغي لألمانيا أن تستعد لمواجهة تحد «لم نره أبدا بهذا الشكل من قبل».



وفي الأثناء، قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه لا توجد توصيات جديدة حتى الآن بشأن جائحة كوفيد-19 في ظل انتشار المتحور أوميكرون، مضيفة أن الإدارة الأميركية تواصل تقييم الخطوات الجديدة المحتملة.



وتابعت «نقيم باستمرار تأثير كوفيد على الاقتصاد، سواء كان متحورا جديدا أو زيادة الإصابات في مختلف أنحاء البلاد».