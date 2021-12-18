أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 413972.



وقال المتحدث باسم (الصحة) الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم تسجيل 30 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 411030 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 99.30 في المئة.

وأوضح السند أنه لم يتم تسجل اي حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ليستقر إجمالي عدد الحالات المسجلة عند 2466 حالة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ ثلاث حالات في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 476 فيما وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 12 حالة.

وأفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 23137 ليصبح مجموع الفحوصات 5676353 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 0.35 في المئة.



وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ ثلاث حالات في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 476 فيما وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 12 حالة.

وأفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 23137 ليصبح مجموع الفحوصات 5676353 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 0.35 في المئة.