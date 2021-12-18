يحتفل المجلس العالمي للغة العربية بمناسبة «اليوم العالمي للغة العربية» تزامنا مع افتتاح المؤتمر السنوي الثاني عشر للمجلس والذي يقام في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت عنوان «التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية».

وستلقي رئيسة المجلس الكويتية الزميلة د.ليلى خلف السبعان كلمة الافتتاح خلال الجلسة الأولى من جلسات المؤتمر والتي ستبث عبر «الأونلاين» على برنامج «زووم»، ثم تعقبها كلمة نائب الرئيس د.أسعد السكاف - من لبنان، وتليها كلمة مقرر المؤتمر د.عواد الغزي - من العراق.

وتستمر جلسات المؤتمر بداية من الساعة 12 ظهرا وحتى 6 مساء على مدى يومي 18 و19 الجاري في قاعة كلية الآداب، والتي تقع على مقربة من مقر السفارة الكويتية بالعاصمة اللبنانية.

وقالت د. ليلى السبعان إن من أهداف المجلس العالمي خدمة اللغة العربية، والسعي إلى إحياء التراث العربي والحفاظ على أصول واستمرارية بقاء «العربية» في مصاف اللغات الحية، لافتة إلى أن لغة القرآن أو لغة الضاد هي ماضي ومستقبل أمة العرب والناطقين بها.

وأضافت أن المجلس العالمي مؤسسة أهلية ثقافية غير ربحية تسعى إلى عصرنة اللغة والعمل على استيعاب المصطلحات العلمية الحديثة ومواجهة التحديات الكبيرة المعاصرة.