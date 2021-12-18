فاز رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي الكويتي العميد حقوقي وليد الشهاب اليوم الجمعة بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي الرياضي للشرطة للسنوات الأربع المقبلة (2011 - 2015).



جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للشرطة الذي تضمن انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد بمشاركة 11 مرشحا من الاتحادات العربية للشرطة حيث حصل الشهاب على 17 صوتا من إجمالي 18 صوتا.

وفي هذا الإطار أعرب الشهاب في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن "امتنانه للثقة الكبيرة التي حصل عليها من قبل أعضاء الجمعية العمومية".



وقال إن المجلس التنفيذي يتطلع إلى ارتقاء رياضة الشرطة العربية وتطوير روابط التعاون والأخوة بين اتحادات الشرطة الأعضاء وتنمية العلاقات والتعارف ونشر الرياضة والتشجيع على ممارستها بقصد تنمية القدرات البدنية والذهنية لمنتسبي الشرطة العرب".

وأضاف أن " المجلس ناقش في أول اجتماع له اليوم اعتماد التعديلات التي تمت على النظام الأساسي في الجمعية العمومية ومناقشة البرنامج الزمني للبطولات والاجتماعات خلال المرحلة المقبلة وتشكيل اللجان العاملة في الاتحاد".



وأسفرت انتخابات المكتب التنفيذي عن فوز العميد القطري خالد العطية بمنصب رئيس المكتب بالتزكية وفوز نائب رئيس مراقب الجزائري بواحمد بوبكر بمنصب نائب الرئيس بالتزكية كما تم تعيين اللواء المصري عصام النوار بمنصب الأمين العام.

وحصل على عضوية الاتحاد كل من العميد التونسي غازي الخامري والعميد الأردني عواد الشرفات والمفوض رئيس الموريتاني هند بن شيخنا والعميد اللبناني حسين خشفة والعميد الليبي عدنان التريكي إضافة إلى الكويتي الشهاب.

وضم الوفد الكويتي المشارك في انتخابات الاتحاد واجتماع الجمعية العمومية إلى جانب الشهاب كلا من مدير الاتحاد الكويتي الرياضي للشرطة بالإنابة عماد بهبهاني وعضو مجلس إدارة الاتحاد العقيد عبد الله الحمر.



وكان المدير العام للأمن الجزائري فريد بن الشيخ قد أشرف أمس الخميس برفقة الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان على الافتتاح الرسمي للجمعية العامة ال 45 للاتحاد الرياضي العربي للشرطة بحضور رئيس الاتحاد الرياضي العربي للشرطة العميد خالد العطية وممثلي الدول الأعضاء. (النهاية)