القاهرة- ناهد إمام

أعلنت وزارة الصحة والسكان رصد 3 حالات إيجابية لمتحور "أوميكرون" ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها، وجرى عزلهم بمستشفيات العزل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.

وذكر بيان للوزارة، مساء الجمعة، أن تكثيفًا لأعمال نظام الترصد الوبائي منذ إعلان ظهور المتحور وترصد القادمين من الدول التي ظهر بها المتحور من خلال نقاط الفرز والحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وبناءً على نتائج اختبار التسلسل الجيني الذي يتم إجراؤه لجميع الحالات الإيجابية المكتشفة، أظهرت نتائج اختبار التسلسل الجيني وجود 3 حالات إيجابية للمتحور ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها وعزلها بمستشفيات العزل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.

وأضافت الوزارة أن حالتين لا تعانيان من أي أعراض والحالة الثالثة المصابة بالمتحور تعاني من أعراض خفيفة، وتخضع الحالات الثلاث للعزل والمتابعة من الفريق الطبي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين، ولم تسفر جهود الترصد والمتابعة عن اكتشاف أي إصابة أخرى بالمتحور "أوميكرون" في أي من المطارات أو الموانئ.

يشار إلى أن مصر أعلنت أنها ستوفر الجرعة الثالثة أو المعززة من التطعيم بالمجان، كما ستعطي جرعة معززة من لقاح "جونسون اند جونسون".

الجدير بالذكر أن مصر تكثف عمليات الترصد في نقاط الحجر الصحي بجميع نقاط الدخول بالجمهورية، فضلاً عن تكثيف جهودها خلال الأشهر الماضية أثناء اجتياح المتحور دلتا لدول العالم، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في تأخير ظهور المتحور دلتا في مصر بالمقارنة بدول عديدة.